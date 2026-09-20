Maximiliano Gómez vuelve luego de 21 días a una convocatoria de Nacional y Daniel Carreño tiene a sus 11 titulares ante Defensor Sporting en un partido clave

La gran novedad en la nómina de Nacional para la séptima fecha del Torneo Clausura es el retorno del delantero Maximiliano Gómez. Luego de 21 días de ausencia y recuperación, el delantero vuelve a estar a disposición y suma una variante de enorme jerarquía al frente de ataque tricolor para medirse frente a Defensor Sporting.

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El futbolista sufrió un esguince de rodilla el pasado 30 de agosto en el clásico ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo y desde allí, no volvió a jugar.

Nacional afronta este compromiso ante Defensor Sporting con la necesidad de sumar de a tres en un cruce siempre exigente, y el regreso de Maximiliano Gómez representa una inyección de ánimo y potencia ofensiva para el plantel, lo cual no implica que vaya a estar aún en el banco de suplentes en el Gran Parque Central.

La presencia del goleador le brinda al cuerpo técnico de Daniel Carreño mayor peso en el área rival y alternativas tácticas valiosas de cara al desarrollo del encuentro.

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A continuación, esta es la nómina completa de futbolistas citados por el DT para este vital cotejo:

Arqueros: Luis Mejía, Alexis Martín Arias.

Defensores y carrilero/laterales: Francisco Calvo, Tomás Viera, Luciano Rodríguez, Nicolás Rodríguez, Camilo Cándido, Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva, Agustín Dos Santos, Pavel Núñez.

Mediocampistas: Luciano Boggio, Juan Ignacio García, Bruno Zuculini, Rubén Botta, Rodrigo Martínez, Alejandro Martínez.

Delanteros: Luciano González, Tomás Verón Lupi, Tiziano Correa, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Con su nómina confirmada y el ansiado regreso de Maximiliano Gómez, Nacional se reporta listo para dar batalla y buscar un triunfo fundamental en este Torneo Clausura.

El equipo titular que se perfila para jugar en Nacional ante Defensor Sporting es con Mejía; Luciano Rodríguez, Calvo, Viera; Martirena, Lucas Rodríguez, Boggio, Cándido; Botta; Correa y Silvera.

Aquí está el listado de convocados que informó Nacional: