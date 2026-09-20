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Leonel Jaime y Peñarol: una sociedad que va mucho más que sus cuatro goles y tres asistencias en 10 partidos

El juvenil argentino de 19 años es cada vez más figura en el equipo de Diego Aguirre, quien destacó que con su "clase" le ganaron a Cerro, y su futuro en el club es tema de estos días

20 de septiembre de 2026 11:55 hs
Leonel Jaime con Peñarol ante Cerro por el Torneo Clausura

Leonel Jaime con Peñarol ante Cerro por el Torneo Clausura

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Peñarol le ganó a Cerro un partido muy importante este sábado en el Estadio Luis Tróccoli por la fecha 7 del Torneo Clausura y volvió a comandar la Tabla Anual con una nueva gran actuación del juvenil argentino Leonel Jaime.

Los dirigidos por Diego Aguirre no jugaron un gran partido y siguen sumando lesionados, ya que no pudo estar Eduardo Darias, pero sumaron de a tres por tercera vez consecutiva.

La relación de Leonel Jaime con Peñarol

Leonel Jaime, con solo 19 años se metió en el corazón de Peñarol y del técnico Diego Aguirre.

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"Con su clase nos dio esta victoria", dijo el DT luego del triunfo en la Villa del Cerro.

Hasta ahora solo jugó 10 partidos con Peñarol, pero ya es el dueño de la pelota y se metió de lleno en los hinchas.

En esos compromisos, Jaime metió cuatro goles -ante Cerro, un golazo- y brindó tres asistencias.

A su vez, de esos 10 partidos, Peñarol ganó siete, empató uno y perdió dos.

Como informó el viernes Referí, el presidente aurinegro Ignacio Ruglio viajó a Buenos Aires y se reunió con su par de River Plate argentino, Stefano Di Carlo con la intención de comprar un porcentaje de su ficha.

La cláusula de US$ 100 millones fijada por los millonarios se entiende que es simbólica, y por eso el titular carbonero pidió a Di Carlo la intención de que Jaime se pueda quedar un tiempo más en Peñarol, más allá de junio de 2027, cuando termina su vínculo.

Di Carlo no quiso apresurarse y quedaron en volver a hablar antes de fin de año. Ruglio ofreció un 20% de la compra de la ficha -según confirmó una fuente del club a Referí-, sin manejar cifras.

Al mismo tiempo, el futbolista cambió durante esta semana que termina de agencia de representantes de cara al futuro.

La sociedad entre Leonel Jaime y Peñarol es más de lo que se ve en la cancha. Otra fuente confirmó a Referí que el futbolista se encuentra muy feliz en Montevideo y en el club, y que no ve mal seguir un tiempo más en los carboneros, más allá de junio del año que viene cuando vence su contrato.

"Si le preguntás a él hoy, quiere seguir en Peñarol y no irse en junio", comentó la fuente consultada.

Jaime y Peñarol siguen sumando puntos, goles, asistencias y éxitos y en ese contexto, tanto el jugador, como Diego Aguirre e Ignacio Ruglio están muy conformes y felices.

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