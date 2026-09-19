Polémica: un jugador uruguayo de Cienciano aseguró que el presidente de Montevideo City Torque les ofreció dinero para que "se hagan expulsar"

Montevideo City Torque clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras golear 3-0 a Cienciano este jueves en el Estadio Centenario, con el que remontó el 2-0 que había recibido en la altura de Cusco.

El final del partido en Uruguay fue tenso. Varios futbolistas de Cienciano discutieron con los jugadores de Torque por el festejo del gol en la hora de Nahuel da Silva , cerca de los suplentes del club peruano, y tras el final del partido debieron separar a los dos planteles para evitar un conflicto mayor.

Poco después del final, las redes del club uruguayo recordaron que en el partido de ida el plantel vio un "drone" en un entrenamiento previo al encuentro , y "sal en el vestuario" de Cusco , que acusaron que además no tenía agua caliente, en un conteo de cosas que tiene cada equipo.

También, en otro tuit, Torque se calificó como "el papá de América". En la llegada a Perú, un periodista del medio Inka Digital le consultó por ese posteo al futbolista uruguayo Santiago Arias , que recordó la publicación del conteo y encendió la polémica.

Sal en el vestuario, drone y más: la chicana de Montevideo City Torque a Cienciano en la que recordaron cómo "le mojaron la oreja" en el partido en Cusco

"Son cosas de las redes sociales, que buscan interacciones, no pasa nada. A mí no me enoja, ellos ganaron, pueden festejar como quieran. Yo si me pongo a decir cosas que pasan... yo no soy nadie, pero en esa publicación de que solo tenemos altura, en lo de ellos les faltó poner que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros", expresó Arias.

"Yo no salgo a decirlo, ahora sí porque vos me estás mostrando, si vamos a hacer algo para el chiste vamos a hacerlo todos", agregó el futbolista, que marcó que fue "muy fuerte" lo que pasó y criticó que "la pasión no se compra".

"Yo y todos mis compañeros rechazamos rotundamente", confesó Arias, que de todas formas reconoció que Torque ganó la serie "jugando al fútbol", y recalcó "la unión, la rebeldía, la garra" de Cienciano.

"Capaz que lo que dije está mal, pero que reflexionen los de allá, los que están chicaneando, porque nosotros antes que plata defendemos al club que nos paga por hacer lo que hacemos, no por vendernos. Que sigan tirando chicanas que yo puedo decir el monto que nos ofrecieron por hacernos expulsar", sentenció el futbolista uruguayo.