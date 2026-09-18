Marcelo Méndez tras el pase de Montevideo City Torque a las semis de la Copa Sudamericana: "Vamos a intentarlo porque nada dice que no podemos"

El entrenador de Montevideo City Torque , Marcelo Méndez , valoró la "valentía" de sus futbolistas para "tener la pelota y animarse a jugar" en la remontada 3-0 a Cienciano , que le dio el pase al equipo uruguayo a las semifinales de la Copa Sudamericana .

En la conferencia de prensa realizada tras el partido, Méndez destacó que durante el encuentro de este jueves por la noche cambiaron "tres veces" de táctica, de un 5-3-2 a un 4-3-3 y finalmente un 4-4-2, algo que "sin los jugadores y sin el trabajo" es "imposible de hacer".

"Por eso, más allá del momento, lo más importante acá es el grupo de jugadores que encontramos y que nos están haciendo vivir todo esto" , continuó el DT, que explicó que el primer gol de Salomón Rodríguez en el final de la primera mitad le dio "tranquilidad" al equipo para afrontar el segundo tiempo.

"El plantel está, ustedes lo ven, están recontra enchufados, concientizados de lo que tenemos que jugar por delante . Tenemos tres competencias y juegue quien juegue se brindan al máximo. Si se erra un gol, si jugamos bien, si jugamos mal, el brindarse es lo principal, después todo lo otro se corrige", resaltó Méndez, que adelantó que este viernes el plantel volverá a entrenar pensando en el partido contra Central Español por el Torneo Clausura.

Foto: Gaston Britos / FocoUy

El entrenador también remarcó que no piensan dejar atrás ninguna de las competencias en las que están: "Hasta que nos dé vamos a pelear. Después no sé lo que va a pasar, pero vamos a intentarlo porque nada dice que no podemos. Si nos da, mucho mejor, y si no vamos a estar con la consciencia tranquila de que nos brindamos al máximo".

Méndez agradeció al público que se hizo presente en el Estadio Centenario, y enfatizó que en algunos momentos del encuentro fue importante "sentir el aliento" de la gente. También expresó que tienen "muchas ganas" de "seguir representando al pueblo uruguayo".

Por último, un periodista le comentó al técnico que Torque había jugado con "garra charrúa", y Méndez le contestó que su equipo tiene "mucho coraje. no solo para disputar una pelota, sino a la hora de jugar", destacando los trabajos de Gonzalo Montes y Pablo Siles, que en su opinión fueron "el corazón" del ciudadano.

"Yo valoro eso, la valentía para jugar también, no solamente para correr una pelota, sino a la hora de tener la pelota animarse a jugar. Este equipo con claridad, a veces sin tanta claridad, siempre intenta ir para adelante. Hoy, más allá de las adversidades, que era la primera vez que estábamos en la situación de revertir un resultado, lo hicimos de buena manera y fuimos justos pasadores de la serie", concluyó.