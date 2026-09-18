Luis Alberto Heber respaldó los allanamientos nocturnos pero aclaró que no son una "solución mágica"

El exministro del Interior y líder del herrerismo, Luis Alberto Heber , participó este jueves en el programa Todo un Tema , emitido por el canal de streaming de El Observador. Durante el encuentro, el dirigente nacionalista analizó los desafíos actuales en materia de seguridad pública, defendió los resultados de su gestión y marcó una postura contraria a los planteamientos de utilizar efectivos militares para el patrullaje de las calles de Uruguay.

Al discutir el abordaje legislativo y policial de la delincuencia, Heber abogó por dotar de mayores herramientas a la Justicia y a las fuerzas policiales para enfrentar a las bandas organizadas. "Porque la democracia tiene que endurecerse también, eh, porque si no corre riesgo de que se cuestionen a la democracia con garantías, con los debidos procesos", afirmó el exsenador. En este sentido, puntualizó que la solución requiere la aprobación de mayores penas para quienes dirigen las organizaciones de narcotráfico.

Respecto a la propuesta de solicitar apoyo a los militares para tareas de patrullaje urbano, Heber manifestó su discrepancia argumentando las diferencias en el entrenamiento de ambas fuerzas. "Yo no soy partidario de que las fuerzas armadas que tienen otra formación", explicó. En cambio, defendió potenciar a la Guardia Republicana como una fuerza intermedia que tiene una doctrina orientada a la obtención de pruebas para la fiscalía.

El exministro también dirigió críticas hacia el actual jerarca de la cartera, Carlos Negro , por sus declaraciones sobre el estado de la lucha contra el crimen organizado. Heber consideró que calificar la situación como perdida constituye un error estratégico que desmotiva a los efectivos policiales, y contrastó esta postura con las experiencias de gestión aplicadas en El Salvador, Ecuador y las acciones de Patricia Bullrich en Argentina.

Durante la entrevista con los periodistas Leonardo Pereyra, Carolina Delisa y Diego Cayota, Heber defendió las cifras de su gestión en el Ministerio del Interior e indicó que, tras el fin de la emergencia sanitaria, las rapiñas bajaron un 41%, el hurto un 22% y el abigeato un 60%. No obstante, reconoció que los homicidios tuvieron una reducción menor, de apenas el 3%, y remarcó la importancia de sostener la labor de inteligencia policial para desarticular las bocas de pasta base.

El dirigente nacionalista apuntó además contra la aplicación del Código de Proceso Penal, señalando que la generalización de los juicios abreviados —que representan entre el 95% y el 97% de los casos— distorsiona el espíritu de la norma. Según Heber, esta práctica lleva a que los fiscales negocien penas excesivamente bajas con los imputados o cambien la tipificación de delitos graves, como calificar de hurto agravado lo que originalmente constituyó una rapiña armada.

El estado del sistema carcelario uruguayo fue otro de los puntos centrales del debate, donde Heber enfatizó la urgencia de ampliar la infraestructura física antes de implementar teorías de rehabilitación. "No se puede tener una teoría de recuperación de alguien que ingresó en el delito cuando en una celda de tres hay ocho", sentenció el líder herrerista, tras recordar las condiciones de hacinamiento en los módulos 10 y 11 del penal de Santiago Vázquez.

Por último, el exministro defendió el proyecto de ley antimafia presentado en el Parlamento y reafirmó la importancia de habilitar los allanamientos nocturnos. Heber aseguró que, aunque esta medida no es una "solución mágica", proveerá de un recurso fundamental a la Guardia Republicana para desarticular bocas de drogas que operan amparadas en la protección de la noche.