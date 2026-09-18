Condenaron a un hombre que pretendía mantener relaciones sexuales con otro detrás de una iglesia en Salto

Un hombre de 39 años fue condenado por un delito de ultraje público al pudor luego de ser encontrado junto a otro hombre cuando pretendían mantener relaciones sexuales detrás del muro de una iglesia en Salto , informó la Jefatura de Policía departamental.

El episodio ocurrió el 28 de agosto , sobre las 15:25, cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención por la zona de Florencio Sánchez y General José G. Artigas fueron interceptados por un cuidacoches.

El hombre alertó a los policías de que, detrás de un muro ubicado en el predio de una institución religiosa, dos hombres estaban realizando actos obscenos .

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Los efectivos concurrieron al lugar e identificaron a dos hombres, de 39 y 35 años , quienes se encontraban alcoholizados y, según el parte policial, “pretendían mantener relaciones sexuales” .

La Fiscalía de turno fue informada de lo ocurrido y ambos fueron detenidos. Una vez que recuperaron la lucidez, se les tomó declaración y quedaron en libertad por disposición fiscal.

La Justicia condenó a uno de los hombres

El caso continuó bajo investigación y el 14 de setiembre la Fiscalía Departamental Especializada en Violencia Basada en Género, Violencia Doméstica y Sexual de 1° Turno dispuso nuevamente la detención de ambos hombres.

Personal de Delitos Complejos concretó las detenciones y los puso a disposición de la Justicia. Finalmente, el 15 de setiembre, el Juzgado Letrado Especializado en Violencia Basada en Género, Violencia Doméstica y Sexual de Salto de 1° Turno condenó mediante proceso abreviado al hombre de 39 años como autor penalmente responsable de un delito de ultraje público al pudor.

La pena impuesta fue de tres meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba. Durante ese período deberá fijar residencia en un lugar donde pueda ser supervisado, permanecer bajo orientación y vigilancia de la oficina correspondiente, presentarse una vez por semana en la seccional policial de su domicilio y realizar dos horas semanales de tareas comunitarias durante tres meses.

La información policial divulgada no detalla qué resolución adoptó la Justicia respecto al hombre de 35 años.