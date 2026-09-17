Condenaron a ocho años y medio de prisión a un hombre por violación, abuso sexual y ofrecer retribuciones a menores por actos sexuales

Un hombre de 55 años fue condenado a ocho años y seis meses de penitenciaría por reiterados delitos de violencia doméstica, violación y abuso sexual, entre otros delitos cometidos contra una víctima durante un período prolongado, informó la Jefatura de Policía de Montevideo .

La investigación fue desarrollada por el Departamento de Investigación de Delitos Sexuales (DIDES) de la Jefatura de Policía de Montevideo, bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Delitos Sexuales de 4º Turno .

Según informó la Policía, durante la investigación se reunieron elementos sobre reiteradas situaciones de violencia física, psicológica y económica , además de delitos de naturaleza sexual.

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Como resultado del proceso, el Juzgado Penal de 38º Turno condenó al hombre como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravados, atentado violento al pudor, violación y abuso sexual específicamente agravado .

También fue condenado por retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para la realización de actos sexuales o eróticos. Todos los delitos fueron imputados en régimen de reiteración real.

La Justicia dispuso una pena de ocho años y seis meses de penitenciaría. La investigación fue realizada por personal especializado de la Jefatura de Policía de Montevideo en coordinación con Fiscalía. La víctima contó además con acompañamiento y asesoramiento de Comuna Mujer, según informó la Policía.