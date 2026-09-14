Una mujer fue asesinada tras ser apuñalada en Rocha y el hombre formalizado por el homicidio murió horas después en la cárcel

Una mujer de 48 años murió tras recibir una herida de arma blanca en el tórax en una vivienda de Rocha . Por el hecho fue detenido y posteriormente formalizado un hombre de 56 años, quien falleció horas después en la cárcel , según informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

El caso comenzó en la madrugada del sábado, cuando efectivos que realizaban un patrullaje fueron abordados por un hombre en aparente estado de ebriedad , quien les informó que había una mujer fallecida en su casa.

Los policías concurrieron a una vivienda precaria ubicada en avenida Julio J. Martínez y encontraron a la mujer tendida en el piso de la cocina y sin signos vitales. Personal médico constató su fallecimiento y determinó que presentaba una herida de arma blanca en el tórax .

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Minutos después, la Policía detuvo al hombre de 56 años que vivía en el lugar. Según declaró, la mujer lo visitaba habitualmente y en ocasiones permanecía en su casa.

Al ser consultado sobre lo ocurrido, sostuvo que ambos habían mantenido una discusión y un forcejeo cuando intentaba que la mujer se retirara. Según su relato, ella portaba un arma blanca y posteriormente él se durmió y despertó varias veces sin advertir lo ocurrido.

Una espirometría realizada al hombre arrojó 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre. En la vivienda, además, la Policía encontró un cuchillo con una hoja de 20 centímetros que presentaba rastros de sangre.

Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y Fiscalía dispuso, entre otras medidas, la revisión de cámaras, la búsqueda de testigos y la realización de la autopsia.

Fue formalizado y murió horas después en prisión

Tras las actuaciones correspondientes, la Justicia de Rocha dispuso la formalización del hombre de 56 años por la presunta comisión de un delito de homicidio y ordenó 180 días de prisión preventiva mientras continuaba la investigación.

Sin embargo, durante la madrugada del domingo, funcionarios de la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad Nº 22, la cárcel de Rocha, encontraron al hombre fallecido durante un control de los calabozos.

De acuerdo con la información policial, no se constataron signos de violencia ni indicios de alteraciones en el lugar. El hombre se encontraba alojado junto a otra persona privada de libertad de reciente ingreso.

Policía Científica trabajó en el lugar y, en principio, se presume que se trató de una muerte por causas naturales. La causa será determinada mediante el correspondiente examen forense.