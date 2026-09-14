Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
cielo claro
Martes:
Mín 
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / RELACIONES EXTERIORES

Mercosur e India abren una nueva etapa comercial y negociarán la ampliación del acuerdo vigente

El anuncio se realizó en Nueva Delhi y estuvo a cargo del canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur

14 de septiembre de 2026 10:26 hs
image

El Mercosur y la India anunciaron este lunes el lanzamiento de negociaciones para ampliar el Acuerdo Comercial Preferencial vigente entre ambas partes, con el objetivo de profundizar las relaciones económicas y generar nuevas oportunidades comerciales.

El anuncio se realizó en Nueva Delhi y estuvo a cargo del canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, y del ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas partes acordaron ampliar el acuerdo vigente para incorporar nuevas áreas de interés mutuo, con la intención de generar mayores beneficios y oportunidades para los sectores privados.

Más noticias

Uruguay evalúa pasos a seguir para abrir una nueva fase de negociaciones entre Mercosur e India: Lubetkin se reunió con autoridades asiáticas

Mercosur: privados se acercan a un acuerdo por las cuotas de carne a la UE pero Paraguay mantiene su negativa

El Mercosur y la India se encuentran ahora en proceso de finalizar los Términos de Referencia, que definirán el alcance y la estructura del futuro acuerdo ampliado.

La agenda de Lubetkin en India

El anuncio se da en el marco de la visita de Lubetkin a India y luego de que el gobierno uruguayo, en función de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, evaluara los pasos para abrir una nueva fase de negociaciones entre el bloque y el país asiático.

Antes del anuncio, Lubetkin mantuvo una reunión con Goyal en la que, según informó Cancillería, también "intercambiaron sobre el futuro del comercio bilateral y las oportunidades en inversiones, infraestructura, innovación y desarrollo tecnológico".

El canciller uruguayo también fue recibido por su par indio, Subrahmanyam Jaishankar. Los ministros "acordaron una hoja de ruta para los próximos 12 meses, con una agenda política, comercial y cultural que permitirá dar un salto de calidad estratégico a los vínculos entre ambos países", según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Jaishankar, por su parte, agradeció "el apoyo de Uruguay para profundizar la asociación con Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y el Mercosur".

En el marco de la visita, Uruguay también se sumó a la Alianza Solar Internacional, una organización intergubernamental dedicada a impulsar el desarrollo de la energía solar. La adhesión se concretó mediante el depósito del instrumento de ratificación, luego de que el Parlamento aprobara lo firmado previamente por el Poder Ejecutivo.

Lubetkin viajó acompañado por Fernando Lugris, futuro embajador uruguayo en India. A su vez, India presentó esta semana a su primer embajador residente en Uruguay: Binoy George entregó sus cartas credenciales al presidente Yamandú Orsi en una ceremonia realizada en el Palacio Estévez.

La agenda del canciller incluye además una participación en la Cumbre de los Brics, a la que Uruguay fue invitado.

Las más leídas

El buque China Zorrilla ya está a flote en el Río de la Plata y es remolcado hacia Colonia

Las lecturas divididas de la prensa española sobre el rendimiento de Federico Valverde en Real Madrid ante Rayo Vallecano, entre elogios y críticas

El insulto de Washington Aguerre de Peñarol al argentino Iker Zufiaurre que se escuchó claramente por la ausencia de hinchas

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol sobre Albion, luego de sufrir la quita de un punto

Temas

Mercosur India acuerdo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos