Encendido: el ex Nacional Bruno Damiani anotó un nuevo gol para el Philadelphia Union y lleva cuatro tantos en una semana por la MLS

El delantero uruguayo Bruno Damiani anotó un tanto en la goleada 5-0 del Philadelphia Union contra el San Diego FC por la Major League Soccer ( MLS ) de Estados Unidos , y alcanzó los cuatro goles en una semana por esta competencia.

El exjugador de Nacional fue el encargado de anotar el 3-0 a los 67 minutos del encuentro , después de que el adolescente estadounidense Cavan Sullivan –de 16 años– le diera la ventaja al Philadelphia con un doblete.

Esta vez Sullivan arrancó la jugada por la derecha con un gran pase al vacío para Francis Westfield , que con un pase al medio dejó solo frente al arquero a Damiani, quien pateó de primera y anotó el tercer gol de su equipo.

Es el segundo partido consecutivo en el que el uruguayo marca , cuatro días después de convertir un triplete en la victoria 5-0 ante Cincinatti.

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Lleva un total de 10 goles en 30 partidos esta temporada, con siete de estos tantos convertidos por la MLS.

Un gol en contra de Aníbal Godoy y un tanto de Malik Jakupovic cerraron la goleada para el Philadelphia, que con esta victoria se metió en zona de playoffs de la liga estadounidense: está séptimo en la Conferencia Este, último cupo de los clasificados, con 33 puntos. San Diego, en tanto, está noveno en la Conferencia Oeste con 30 unidades.