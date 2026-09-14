En la Expo Rural del Prado una ternera Angus logró un valor de US$ 21.600 en el remate "Campeonas"

Con la venta del 100% de la oferta y un valor máximo de US$ 21.600 generado para un vientre de la raza Aberdeen Angus , se realizó el primer gran remate de genética en la Expo Rural del Prado 2026 , titulado "Campeonas" y a cargo de los escritorios agropecuarios Zambrano & Cía. y JFChiruchi .

Alejandro Zambrano comentó a El Observador que el puntapié inicial de las ventas de genética en la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) fue "un muy lindo remate".

Desarrollado en el Galpón de Ventas, añadió, en la cuarta edición de esta subasta, en una hora y media "se comercializó todo y bien".

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Los martilleros fueron Alejandro Zambrano y Juan Francisco Chiruchi, en un evento organizado por el Centro Genético El Ceibo, de Rafael Burutarán y Juan Andrés Borrazás.

El primer producto en ser ofrecido, una ternera Angus de la cabaña San José del Yaguarí, alcanzó el máximo de US$ 10.800 por el 50% del ejemplar, se informó.

Precios destacados en la Rural del Prado

"Obviamente que hubo puntos altos y precios destacados, no solamente en los vientres Angus, que eran la mayoría, sino también en los vientres Hereford hubo precios muy importantes", añadió.

Destacó que la comercialización se desarrolló con mucha dinámica, con mucha gente participando en el lugar y también a distancia como es habitual, "la verdad es que estuvo realmente muy bueno y muy interesante".

Expo Rural del Prado. Fotos: GZ

Expectativa por la zafra de toros

Comentó luego que el remate "Campeonas" fue un lindo preámbulo para lo que se viene, es decir los remates que habrá en la Rural del Prado hasta el 20 de setiembre, "pero también para lo que será la zafra de toros".

De cara a esa instancia clave para la ganadería nacional, la extensa secuencia de comercialización de reproductores de cada primavera, opinó que "entendemos va a ser buena, o muy buena, por lo menos con alta demanda, después, como como me gusta decir, los precios los va a definir el el mercado, el encuentro entre oferta y demanda".

Se viene una zafra en una primavera "que tiene buena expectativa climática, de lluvias, eso siempre para la ganadería es una buena noticia, hay además buenas referencia de valores, van casi dos años de muy buenos precios y muy buenas perspectivas para el sector".

Queda, entonces, "esperar que empiecen a pasar los remates y poder ir mirando y revisando los productores ganaderos las las distintas alternativas u opciones de las cabañas nacionales", concluyó Zambrano.