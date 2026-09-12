Matimba, criada como un niño y muy guardiana, la cimarrona que desfilará con los Grandes Campeones

Matimba, una preciosa perra Cimarrón Uruguayo, ejemplar del criadero Del Viejo Sancho que desde chiquita la tiene en su casa Federico Mauro Pérez , recibió uno de los premios más prestigiosos de la Expo Rural del Prado , el de Gran Campeona y Mejor Ejemplar de la Raza en la Exposición Nacional de la Sociedad de Criadores de Cimarrón Uruguayo .

En un Galpón de Ventas colmado de espectadores en todo momento, este sábado 12 de setiembre fueron evaluados unos 25 ejemplares procedentes de distintas zonas del país, en una jura a cargo del Dr. Juan Rivera, uno de los jueces más destacados en la cinofilia internacional, integrante del Kennel Club Uruguayo (KCU).

"Matimba es algo espectacular, estoy muy emocionado, no esperaba este premio aunque se lo tiene merecido porque es una perra divina", afirmó Federico, muy emocionado por el logro.

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La perra es un producto del criadero Del Viejo Sancho, que está cerca del peaje Pando, en la Ciudad de la Costa (Canelones) y pertenece a Freddy De León Bentos.

En la pista, donde se lució entre varios ejemplares, muchos ya con premios acumulados, fue presentada por la handler Melody Nyksich.

Por ser Gran Campeona ganó el derecho, en un logro reservados para muy pocos, a participar el sábado 19 de setiembre en el Desfile de los Grandes Campeones, en el ruedo de la Rural del Prado y frente al palco donde estarán las autoridades.

Criados como si fueran hijos

"Ella es de un criadero responsable, que es donde hay que comprar los perros, Freddy es un amigo que trabaja muy bien, siempre está mejorando y los cría a todos como si fueran sus hijos, por eso salen perros y perras como Matimba que son algo tremendo, ella fue criada como un niño y a la vez es una gran guardia, es muy familiera, súper cariñosa, con un temperamento muy equilibrado: te pide para jugar y a la vez es excelente para la protección de la casa y la gente", detalló Federico.

Freddy De León, criador de Cimarrón Uruguayo, con la marca Del Viejo Sancho.

La charla con Federico tuvo que suceder luego que Melody se llevara a la perra algo lejos, porque no paraba de buscar abrazos de quien la ha criado desde chiquita.

Ella es 100% compañera, siempre quiere estar pegado a uno, le encanta salir a pasear, va para cuatro años pero tiene la energía de una cachorra Ella es 100% compañera, siempre quiere estar pegado a uno, le encanta salir a pasear, va para cuatro años pero tiene la energía de una cachorra

En cada Expo Rural del Prado pasa que muchos criadores y expositores que logran premios relevantes se desprenden de ellos en los remates, obviamente no pasa mucho con los perros, pero ha sucedido y sobre eso Federico fue tajante: "Me la han querido comprar alguna vez, hace tiempo, pero no la vendo por nada del mundo y menos ahora que nos dio esta gran alegría".

Luana, la hija de Federico, con Matimba.

Comentó que si bien depende del criadero, del pedigrí y otros factores, lo habitual es que un buen perro Cimarrón Uruguayo, un cachorro cueste desde US$ 600 y hasta US$ 900.

"Ya me había pasado de ganar algunas medallas, pero un premio como este, el más importante de todo... nunca me pasó y todavía cuesta un poco creerlo porque había perros muy buenos en la pista", expuso.

Importancia histórica y actual de la raza

Para la organización de la exposición agropecuaria, la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la presencia de los perros de esta raza en el predio es muy valiosa, con base eso no solo en que fue el que acompañó al prócer José Artigas y hoy es el perro del Regimiento de Blandengues de Artigas, también porque es la única raza canina autóctona en Uruguay, reconocida como tal por la Federación Cinológica Internacional (FCI).

Es, en la actualidad y tras ser preservada de su extinción básicamente en Cerro Largo, una raza que ha evolucionado, presente en todo el país y en muchos casos trabajando en el campo con ganado, además de su don de guardia y protección.

Uruguay es elogiado por sus cimarrones uruguayos e incluso existe una corriente de exportación de estos perros a mercados como Brasil y Alemania, por ejemplo.