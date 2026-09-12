Luego de su pase frustrado a Peñarol y del regreso a la convocatoria de la selección uruguaya con Diego Forlán, volvió Nahitan Nández tras tres meses y medio

Después de tres meses y medio de inactividad, Nahitan Nández volvió a sumar minutos oficiales con la camiseta del Al-Qadsiah. El futbolista uruguayo fue titular este viernes en el empate 3-3 como local frente al Al-Ettifaq, en el marco de la séptima fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

Su último partido registrado databa del pasado 21 de mayo. En el medio de esa larga pausa, el jugador estuvo a un paso de concretar su anhelado retorno a Peñarol.

Las negociaciones con el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, estaban completamente encaminadas y el acuerdo entre las partes era total. Sin embargo, el traspaso se cayó a último momento debido a la imposibilidad del jugador de destrabar su desvinculación contractual con la institución árabe, lo que lo obligó a permanecer en la liga saudí.

En su reaparición, Nahitan Nández, de 30 años, completó una actuación de gran despliegue físico, jugando prácticamente la totalidad del encuentro antes de ser sustituido en el último minuto de juego.

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A diferencia de sus presentaciones previas en el club, donde venía desempeñándose como lateral por la banda derecha, en esta oportunidad actuó posicionado como volante central.

Desde esa demarcación, Nández mostró una marcada vocación ofensiva, teniendo mucha más participación e influencia en la generación de ataque que en las labores de contención defensiva.

El retorno a la competencia oficial le llega en un momento clave de su carrera. Tras haber quedado fuera de la nómina de la selección uruguaya para el Mundial de 2026 durante el ciclo de Marcelo Bielsa, el futbolista volvió a recibir el llamado de la celeste.

Esta vez, de la mano de Diego Forlán como nuevo director técnico de la selección mayor, el fernandino busca afianzarse nuevamente en el proceso nacional, respaldado por el ritmo competitivo que vuelve a sumar en el fútbol asiático.