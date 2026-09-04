Al Diriyah, el nuevo club en el que juega Darwin Núñez, volvió a jugar y lo hizo por la quinta fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, cayendo de local ante Al-Qadsiah, el equipo de Nahitan Nández -que no pudo rescindir para llegar a un acuerdo ahora con Peñarol, pero no jugó- y del uruguayo Gastón Álvarez, por 2-0. El delantero tuvo un tiro libre de fuera del área y la pelota pegó en el palo, lo que llevó a su lamento.
Al-Diriyah, el club en el que juega Darwin Núñez, subió un video del notable tiro libre del uruguayo que pegó en el palo; mirá las imágenes
El conjunto en el que juega el delantero de la selección uruguaya volvió a jugar por la Saudi Pro League de Arabia Saudita