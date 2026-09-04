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Al-Diriyah, el club en el que juega Darwin Núñez, subió un video del notable tiro libre del uruguayo que pegó en el palo; mirá las imágenes

El conjunto en el que juega el delantero de la selección uruguaya volvió a jugar por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

4 de septiembre de 2026 14:08 hs

Al Diriyah, el nuevo club en el que juega Darwin Núñez, volvió a jugar y lo hizo por la quinta fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, cayendo de local ante Al-Qadsiah, el equipo de Nahitan Nández -que no pudo rescindir para llegar a un acuerdo ahora con Peñarol, pero no jugó- y del uruguayo Gastón Álvarez, por 2-0. El delantero tuvo un tiro libre de fuera del área y la pelota pegó en el palo, lo que llevó a su lamento.

De esta manera, el conjunto de Darwin -quien jugó todo el partido- quedó en la séptima posición del torneo en el que juegan 18 equipos.

El uruguayo tuvo la segunda mejor puntuación de su club según las páginas internacionales con un 6,8.

El tiro libre de Darwin Núñez que dio en el palo

Cuando ya iban perdiendo con Al-Diriyah contra Al-Qadsiah, Darwin Núñez pidió para pegarle a una pelota cercana al área en un tiro libre.

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