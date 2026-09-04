Sudamérica incorporará nuevos Black Hawk de Estados Unidos: así son los poderosos helicópteros de guerra

El Ejército Argentino acelera el proceso para incorporar una nueva flota de helicópteros UH-60L Black Hawk , en una operación que contempla un primer lote de cuatro unidades antes de finalizar 2026.

Las aeronaves, que provendrán de los stocks de reserva del Ejército de Estados Unidos , forman parte del proyecto de sumar una dotación de 20 ejemplares. Los primeros dos pares podrían llegar entre noviembre y diciembre, mientras que las unidades restantes serían entregadas en 2027, según informó el sitio Pucará y las propias fuerzas argentinas.

El objetivo es comenzar a reemplazar los Bell UH-1H que todavía permanecen en servicio y cubrir también el espacio dejado por los Super Puma retirados.

De la mano de China, Sudamérica construye una de las computadoras más grandes del mundo

Túneles, áreas verdes y sistema Free Flow: Sudamérica marca un hito con el nuevo anillo que rodeará a toda una capital

El UH-60 Black Hawk fue desarrollado por Sikorsky Aircraft Corporation , actualmente integrada a Lockheed Martin , como un helicóptero militar multipropósito. Su diseño permite realizar misiones de asalto aéreo, transporte de tropas y carga, evacuación médica, búsqueda y rescate y apoyo logístico. La compañía señala que la familia Black Hawk acumula más de 15 millones de horas de vuelo en todo el mundo.

Una de sus principales características es la capacidad de operar con dos motores General Electric T700 y una cabina configurable para diferentes misiones. En la versión UH-60M, el fabricante informa una capacidad de carga externa de hasta 9000 libras, equivalentes a unos 4080 kilos, mientras que puede trasladar hasta 12 soldados completamente equipados en configuración de transporte.

La variante UH-60L que busca incorporar Argentina pertenece a una generación anterior a la UH-60M, aunque mantiene las características centrales de la familia. Los datos técnicos publicados por los archivos históricos de Sikorsky señalan una velocidad de crucero de 155 nudos y un peso máximo de despegue de 22.000 libras.

En Argentina, la preparación para recibir las aeronaves ya incluye la adquisición de equipamiento destinado a las tripulaciones. También se analiza dónde realizar la capacitación de los pilotos y técnicos. Una comisión del Ejército visitó a fines de agosto el Centro de Instrucción de Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ubicado en Melgar, Tolima, para evaluar la posibilidad de formar al personal local, según repasó Pucará.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fuerzas Armadas Argentinas (@fuerzasarmadas.arg)

El Ejército también inició licitaciones para adquirir cascos HGU-56/P con máscara de protección maxilofacial y anteojos de visión nocturna destinados a las futuras tripulaciones.