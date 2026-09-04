Construyen el segundo puente más largo del continente: la obra marcará un récord local

Argentina avanza con la construcción del nuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé , una obra de 1324 metros de longitud que dará paso a la infraestructura más extensa en materia de conexión local.

El proyecto alcanzó un 55% de avance general y tiene como objetivo mejorar la empalme vial entre ambas ciudades, separadas por el río Salado .

Ejecutada y financiada íntegramente por la provincia de Santa Fe , a través de la Dirección Provincial de Vialidad , la inversión prevista asciende a $ 40.000 millones , mientras que la finalización está proyectada para abril de 2027.

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Los trabajos sobre el río Salado constituyen uno de los principales frentes de la construcción. Una bajante registrada durante agosto permitió retomar el pilotaje en el cauce activo y avanzar con los últimos elementos necesarios para completar las fundaciones de la estructura.

Hasta mediados del mes pasado, ya se habían ejecutado 131 de los 136 pilotes, además de 130 de las 136 columnas y 40 de los 42 cabezales. En total, fueron completadas 40 pilas de sustentación. Los elementos que todavía restaban correspondían principalmente al sector ubicado sobre el curso activo del río.

El coloso santafesino también presenta un grado significativo de ejecución. De las 215 vigas previstas, 144 ya habían sido fabricadas y 140 montadas. Ese trabajo permitió completar 28 vanos. A su vez, las prelosas alcanzaron 27 vanos y fueron hormigonados 23 de los 43 tableros proyectados, según informó el Ejecutivo provincial a través de un comunicado.

"La construcción se ejecuta dentro de los plazos previstos, pese a los inconvenientes habituales de una infraestructura de esta magnitud", subrayó el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, quien insistió en que se trata de "la mayor obra" encarada por el organismo.

Una vez terminada, la nueva conexión permitirá absorber hasta 40.000 vehículos diarios que actualmente utiliza el puente carretero existente.

"Proyectamos que el año que viene unos 40.000 vehículos puedan transitar por este puente con mayor seguridad y fluidez, haciendo más ágil la conexión entre Santa Fe y Santo Tomé", cerró el presidente provisional del Senado provincial, Felipe Michlig.