Latinoamérica hace historia con la instalación del primer sistema eléctrico para buques de la región: cómo funciona

El puerto del Callao , en Perú , puso en funcionamiento el primer sistema Shore Power de Latinoamérica , una tecnología que permite conectar los buques a la red eléctrica terrestre mientras permanecen amarrados y apagar sus motores auxiliares. La infraestructura fue instalada por DP World en el Muelle Sur y utiliza electricidad proveniente de fuentes 100% renovables certificadas.

La primera nave en utilizar el desarrollo fue el CMA CGM PLATINUM , un portacontenedores construido en 2025 con capacidad para 13.100 TEU y 335 metros de eslora.

El proyecto forma parte del programa de descarbonización de la multinacional originaria de Dubái en Perú , que contempla una inversión de US$105 millones . El sistema tiene capacidad para entregar hasta 7,5 MVA a un buque atracado, suficiente para abastecer a los mayores portacontenedores que operan en Callao.

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El Shore Power , también denominado Onshore Power Supply , permite que una embarcación compatible reciba electricidad directamente desde una instalación ubicada en tierra. De esta manera, mientras permanece en el muelle puede mantener sus sistemas funcionando sin recurrir a los motores auxiliares que normalmente utiliza para generar energía.

El ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Rafael Rey Rey, explicó que esta tecnología permite que los barcos "se conecten a la red eléctrica del terminal mientras están atracados" y apaguen sus motores auxiliares. También señaló que el mecanismo reduce el consumo de combustibles fósiles, las emisiones contaminantes y el ruido asociado con las operaciones de las naves en el puerto.

Para hacer posible la conexión, DP World construyó una subestación eléctrica dedicada e incorporó un transformador adicional. La infraestructura había sido contemplada desde el diseño del Muelle Bicentenario, cuya ampliación dejó preparada la instalación para suministrar energía a buques de nueva generación.

El sistema tendrá una utilización inicial significativa. De las siete naves semanales que cubren la ruta entre Perú y Asia y recalan en DP World Callao, cuatro están previstas para conectarse al suministro eléctrico terrestre. Además, alrededor del 80% de los buques que llegan al Pier 3 ya cuentan con equipamiento compatible.

DP World pone en funcionamiento el primer servicio de energía eléctrica en tierra de América Latina en Callao.

Carlos Merino, CEO de DP World para Perú, Ecuador y Colombia, destacó que la infraestructura extiende la estrategia de electrificación de la terminal hacia las embarcaciones. "Ahora estamos extendiendo esos beneficios a nuestros clientes al ayudar a los buques a reducir sus emisiones mientras están atracados", subrayó en un comunicado publicado por la firma.

El impacto ambiental previsto alcanza más de 6300 toneladas de CO equivalente evitadas por año, de acuerdo con las estimaciones de DP World. La empresa calcula además que, durante la conexión, el consumo de combustible y las emisiones de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y material particulado pueden disminuir más del 90%.