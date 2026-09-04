El único alfajor uruguayo que se metió en el ranking de los 20 mejores

Un alfajor elaborado en Uruguay logró ubicarse entre los 20 mejores de Sudamérica en un ranking gastronómico internacional. Se trata del Intenso Chocolate Negro, de Alfajores de las Sierras de Minas, que alcanzó el puesto 18 con una puntuación de 4,6 sobre 5 en la clasificación de TasteAtlas.
El producto uruguayo quedó rodeado principalmente por propuestas argentinas y consiguió ser el único representante oriental dentro de los primeros 20 lugares. La lista fue actualizada el 15 de agosto pasado y reúne 68 presentaciones de distintas naciones sudamericanas.
¿Cómo es el alfajor uruguayo que llegó al top 20 de los mejores?
El Intenso Chocolate Negro, elaborado por Alfajores de las Sierras de Minas, combina dos tapas con dulce de leche y una cobertura de chocolate negro. El producto fue incluido por TasteAtlas entre los 20 alfajores mejor valorados de Sudamérica, con una puntuación de 4,6 sobre 5.
La empresa nació en 1953 en Minas, departamento de Lavalleja, y desarrolló una línea de productos inspirada en la elaboración artesanal. Con el paso de las décadas, la marca incorporó distintas variedades de alfajores, entre ellas la que consiguió ingresar en la clasificación regional.
Intenso Chocolate Negro - Alfajores de las Sierras de Minas
Tasteatlas.com
En el ranking sudamericano, el primer puesto correspondió al Alfajor Crocante de Coco, de la argentina Dulce de Leche & Co., con 5 puntos. El podio se completó con Dulce Royer, también de Argentina, y otra variedad de alfajores del mismo país. La lista reúne productos de diferentes elaboradores de la región.
Para elaborar la clasificación, TasteAtlas utiliza las valoraciones de sus usuarios y establece filtros para determinar cuáles considera válidas.
La lista de los 20 mejores alfajores de Sudamérica
- Dulce de Leche & Co. Alfajor Crocante de Coco - Argentina | Puntuación: 5
- Señor Alfajor Dulce Royer - Argentina | Puntuación: 4,9
- Alfajores Malfatti Clásico Marplatense - Argentina | Puntuación: 4,9
- El Nazareno Alfajor de Chocolate Tradicional - Argentina | Puntuación: 4,9
- Guolis Intenso Negro - Argentina | Puntuación: 4,9
- Camboya Chocolate Semiamargo Relleno con Dulce de Leche - Argentina | Puntuación: 4,9
- La Olla de Cobre Alfajor - Argentina | Puntuación: 4,8
- Alfajores Orense Dulce de Leche Alfajor - Argentina | Puntuación: 4,8
- Chalteños Frutos Rojos - Argentina | Puntuación: 4,8
- La Goulue Alfajores filled with Malbec - Argentina | Puntuación: 4,8
- Entre Dos Alfajores Surtidos - Argentina | Puntuación: 4,8
- Cachafaz Alfajor de Maicena Relleno de Dulce de Leche - Argentina | Puntuación: 4,7
- La Pulperia de Uribe Triple XXL - Argentina | Puntuación: 4,7
- Rapanui Dulce de Frambuesa - Argentina | Puntuación: 4,7
- Havanna Alfajor de Chocolate - Argentina | Puntuación: 4,7
- Milagros del Cielo Alfajores de Mousse al Licor - Argentina | Puntuación: 4,6
- Tatakua Mega Alfanut Blanco - Paraguay | Puntuación: 4,6
- Alfajores de las Sierras de Minas Intenso Chocolate Negro - Uruguay | Puntuación: 4,6
- Thionis Chocolates Alfajor de Avellana - Argentina | Puntuación: 4,6
- Dulce Cobo Chocolate Blanco y Nuez - Argentina | Puntuación: 4,6