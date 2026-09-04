El único alfajor uruguayo que se metió en el ranking de los 20 mejores

Un alfajor elaborado en Uruguay logró ubicarse entre los 20 mejores de Sudamérica en un ranking gastronómico internacional. Se trata del Intenso Chocolate Negro , de Alfajores de las Sierras de Minas , que alcanzó el puesto 18 con una puntuación de 4,6 sobre 5 en la clasificación de TasteAtlas .

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El producto uruguayo quedó rodeado principalmente por propuestas argentinas y consiguió ser el único representante oriental dentro de los primeros 20 lugares. La lista fue actualizada el 15 de agosto pasado y reúne 68 presentaciones de distintas naciones sudamericanas.

El Intenso Chocolate Negro , elaborado por Alfajores de las Sierras de Minas , combina dos tapas con dulce de leche y una cobertura de chocolate negro. El producto fue incluido por TasteAtlas entre los 20 alfajores mejor valorados de Sudamérica , con una puntuación de 4,6 sobre 5.

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La empresa nació en 1953 en Minas , departamento de Lavalleja , y desarrolló una línea de productos inspirada en la elaboración artesanal. Con el paso de las décadas, la marca incorporó distintas variedades de alfajores, entre ellas la que consiguió ingresar en la clasificación regional.

Intenso Chocolate Negro - Alfajores de las Sierras de Minas Tasteatlas.com

En el ranking sudamericano, el primer puesto correspondió al Alfajor Crocante de Coco, de la argentina Dulce de Leche & Co., con 5 puntos. El podio se completó con Dulce Royer, también de Argentina, y otra variedad de alfajores del mismo país. La lista reúne productos de diferentes elaboradores de la región.

Para elaborar la clasificación, TasteAtlas utiliza las valoraciones de sus usuarios y establece filtros para determinar cuáles considera válidas.

La lista de los 20 mejores alfajores de Sudamérica