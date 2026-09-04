El rincón uruguayo al que sólo se llegaba en balsa y hoy se consolida como polo gastronómico

A orillas del río Cebollatí , La Charqueada aparece como una alternativa turística diferente dentro del departamento de Treinta y Tres . La localidad de casi 1500 habitantes, combina playas, navegación, pesca, naturaleza y una oferta gastronómica que la consolidaron como un verdadero polo para visitar el fin de semana .

Durante décadas, el cruce hacia el departamento de Rocha dependió de una balsa. Ese escenario cambió en 2023, cuando se inauguró un puente de 192 metros sobre el curso de agua que conectó a este rincón con Cebollatí .

Uno de los principales atractivos es el puerto del río Cebollatí , desde donde parten embarcaciones. Los paseos permiten avanzar por el curso de agua, observar el monte ribereño y llegar hacia las islas del Parao y del Padre , en dirección a la Laguna Merín . La zona también es utilizada para la pesca deportiva.

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La playa ubicada sobre la margen rochense del Cebollatí es otra de las opciones para quienes buscan pasar el día junto al agua. Antes de la construcción del puente, llegar hasta ese sector implicaba cruzar en balsa con vehículos y pasajeros. La nueva conexión terrestre facilitó el acceso y modificó la circulación entre ambas márgenes.

La localidad también conserva algunos recorridos vinculados con su historia. El nombre La Charqueada proviene de la actividad de los antiguos saladeros de la zona, donde se elaboraba charque, carne salada y seca.

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Para quienes quieran sumar naturaleza al recorrido, una posibilidad es visitar la Isla del Padre, considerada una reserva de flora y fauna autóctona. También se puede conocer la balsa de El Peludo, que cruza el arroyo Parao, y recorrer distintos puntos del entorno mediante circuitos náuticos.

La gastronomía también forma parte de la experiencia en el pueblo y su zona de influencia. Entre las opciones de la región se destacan los platos a base de pescado, arroz y las preparaciones de asado y parrilla, vinculados con la producción y las costumbres locales.

¿Cómo llegar a La Charqueada desde Montevideo?

Desde Montevideo, el viaje hasta La Charqueada se puede hacer en auto por la Ruta 8, en dirección a Treinta y Tres. Una vez en esa ciudad, hay que tomar la Ruta 17 y recorrer unos 60 kilómetros hasta llegar a la localidad, ubicada a orillas del río Cebollatí.

También se puede acceder desde el departamento de Rocha a través del puente inaugurado sobre el río en 2023, que reemplazó el histórico cruce en balsa.