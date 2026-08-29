Bruno Cetraro, finalista del mundo: el uruguayo se metió en la definición de single abierto del Campeonato Mundial de Remo en Ámsterdam

El uruguayo Bruno Cetraro clasificó a la final de la categoría single abierto en el Campeonato Mundial de Remo este sábado por la mañana, tras llegar en tercer lugar en su serie de las semifinales.

Cetraro realizó un tiempo de 6:50.54 para clasificar tercero, en el último cupo para pasar a la final mundial. Compitió palmo a palmo durante gran parte de la carrera con el alemán Oliver Zeidler , primero con 06:45.89 , y en los últimos 200 metros fue superado por el estadounidense Samuel Melvin ( 06:47.78) , lo que no evitó su pase a la siguiente ronda.

El uruguayo llegó cinco segundos por delante de Fintan Mc Carthy (06:55.45), su más inmediato perseguidor, y también dejó afuera al rumano Mihai Chiruta y el ruso Aleksandr Kovalskii, que competirán por la final B del campeonato este domingo por la mañana.

La final del mundo se disputará el domingo a las 09:28 . Además de Zeidler y Melvin, Cetraro competirá contra el bielorruso Yauheni Zalaty (06:45.73 en la otra semifinal), el noruego Jonas Slettemark Juel (06:47.70) y el francés Victor Marcelot (06:50.54).

#remo ¡¡¡Bruno Cetraro finalista mundial!!! 6.50.54, single abierto Salió a correr al ritmo que propuso el gigante Zeidler y se la bancó. A falta de 200 m fue pasado por Melvin Eliminó a Ese puño en alto Domingo 9.28 FINAL #Gladiador pic.twitter.com/vCke0dyGvj

Otra vez histórico: Felipe Kluver se consagró vicecampeón del mundo de single peso ligero de remo, en una definición para el infarto

Bruno Cetraro clasificó a semifinales de single abierto en el Campeonato Mundial de Remo: buscará ser finalista este sábado

La clasificación de Cetraro se da dos días después de que Felipe Kluver hiciera otra vez historia al ganar la medalla de plata en la categoría single peso ligero, su segunda presea mundialista tras consagrarse campeón del mundo en 2025. Además, la remera uruguaya Nicole Yarzón salió sexta en la final de la misma categoría.

Esos dos remeros compitieron este sábado por la mañana en la categoría doble mixto, y salieron últimos en su serie de cuartos de final con un tiempo de 06:49.79.