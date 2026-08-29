Con Miguel Merentiel titular y capitán, Boca Juniors ganó de manera agónica ante Lanús

Boca Juniors se quedó con un triunfo agónico y fundamental por 1-0 ante Lanús en La Bombonera en la última jugada del partido, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura argentino, con la presencia de Miguel Merentiel como titular y capitán ante la ausencia desde el arranque de Leandro Paredes en el Xeneize.

El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena no tuvo su mejor desempeño en lo futbolístico y Lanús tuvo las ocasiones más peligrosas de gol , al punto que el golero Alvaro Montero evitó en reiteradas oportunidades la caída de su arco , sobre todo su gran tapada en el inicio de la jugada que derivó en el gol agónico de Tomás Belmonte.

El uruguayo Miguel Merentiel fue titular y, ante la ausencia desde el arranque de Leandro Paredes que arrastraba molestias físicas, fue capitán y jugó 61 minutos , cuando le dejó su lugar al reciente fichaje de Boca, el ecuatoriano Enner Valencia.

El Vasco Arruebarrena, exdirector técnico de Nacional , reconoció que su equipo no jugó bien e hizo autocrítica en la conferencia de prensa posterior: "Los tres puntos son importantes. Obviamente, lo necesitábamos. Creo que no merecimos ganar. Lanús fue superior. Sabemos que sumar de a tres jugando mal nos viene bien para lo que son las tablas. Igual, somos autocríticos y tenemos que tratar de mejorar. El equipo no tuvo la fluidez de otros partidos".

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Triunfo fundamental para Boca Juniors

De esta manera, con este triunfo Boca se ubica momentáneamente en la octava posición de la zona A del Torneo Clausura con 10 unidades, el último lugar de clasificación a los playoffs, y a la espera de los partidos del resto de los equipos que están cerca.

A su vez, en la tabla anual llegó a 40 puntos y se ubica en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Ahora, el Xeneize se entrenará ya pensando el próximo compromiso que tendrá entre semana, el miércoles 2 de septiembre, ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina.