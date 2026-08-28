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Las contundentes estadísticas de Peñarol sobre Nacional en el Campeón del Siglo donde jugarán el clásico del Torneo Clausura

En 10 clásicos jugados en el Campeón del Siglo, Peñarol ganó cuatro y solo perdió pero en ese que cayó, logró avanzar en una fase de competencia internacional

28 de agosto de 2026 20:56 hs
Estadio Campeón del Siglo

Estadio Campeón del Siglo

Foto: Leonardo Carreño.

Peñarol recibe a Nacional este domingo en el Campeón del Siglo en el clásico del fútbol uruguayo correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El encuentro, que será dirigido por Gustavo Tejera, comenzará a la hora 15.30.

Peñarol llega como favorito por su posición en la tabla de posiciones (nueve puntos arriba de Nacional en la Tabla Anual), por su mejor momento futbolístico y porque Nacional cambió de técnico hace un par de partidos (llegó Daniel Carreño y se fue Jorge Bava).

Futbolísticamente, el argentino Leonel Jaime le dio a Peñarol frescura, generación de juego y gol en los últimos seis partidos de la Liga AUF Uruguaya sin contar el del miércoles pasado porque no jugó contra Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay.

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Además, el hecho de que el partido se juegue en el Campeón del Siglo refuerza el favoritismo de Peñarol.

Es que desde que se enfrentaron por primera vez en el feudo aurinegro, el 12 de mayo de 2019, Peñarol y Nacional llevan disputados 10 clásicos en el Campeón del Siglo.

Peñarol ganó cuatro, cinco terminaron empatados y Nacional logró un triunfo.

La victoria de Nacional de poco sirvió porque fue una revancha de Copa Sudamericana, en 2021, donde los tricolores ganaron agónicamente 1-0 luego de perder 2-1 de locales en un año donde aún regía la regla de que en caso de igualdad de puntos y goles las series se definían por mayor cantidad de goles de visitante.

Peñarol celebró 12 goles contra Nacional mientras que los tricolores marcaron seis.

El resultado que más veces se dio fue el 0-0, en tres oportunidades.

Peñarol dejó a Nacional sin convertir en 6 de los 10 clásicos mientras que los albos mantuvieron su arco en cero en 4 oportunidades.

Contando solo el Campeonato Uruguayo (desde 2025 denominado Liga AUF Uruguaya), Peñarol ganó cuatro clásicos y los cinco restantes fueron empates. Nacional nunca ganó por este certamen en el Campeón del Siglo.

Matías Arezo es el único futbolista que aparece como goleador en dos partidos diferentes: convirtió en el 3-0 de agosto de 2025 y en el 2-2 de noviembre.

Eso sí, Peñarol no puede confiarse en la localía: en el Torneo Apertura fue al Gran Parque Central, el favorito era Nacional pero Peñarol ganó 1-0 con gol de Matías Arezo.

Fecha Torneo Resultado Goles
12 de mayo de 2019 Apertura 1-1 Cristian Rodríguez (P) en contra; Guzmán Corujo (N) en contra
13 de diciembre de 2020 Intermedio Peñarol 3-2 Fabricio Formiliano, David Terans, Ariel Nahuelpán (P); Gabriel Neves, Santiago Rodríguez (N)
3 de febrero de 2021 Clausura 0-0
22 de julio de 2021 Sudamericana Nacional 1-0 Guzmán Corujo (N)
31 de octubre de 2021 Clausura 0-0
27 de febrero de 2022 Apertura Peñarol 1-0 Pablo Ceppelini de penal (P)
1° de abril de 2023 Apertura Peñarol 2-0 Kevin Méndez, Ignacio Laquintana
29 de marzo de 2024 Apertura 0-0
9 de agosto de 2025 Clausura Peñarol 3-0 Maximiliano Silvera, Emanuel Gularte, Matías Arezo
23 de noviembre de 2025 Primera final Liga AUF Uruguaya 2-2 Matías Arezo, Leonardo Fernández (P): Juan Cruz De los Santos, Gonzalo Carneiro (N)

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