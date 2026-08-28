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Peñarol está cerca de incorporar a Germán Pezzella, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022

Germán Pezzella rescindió contrato con River Plate el miércoles y está en negociación con Peñarol para reforzar el plantel de Diego Aguirre

28 de agosto de 2026 16:23 hs
Germán Pezzella en River Plate

Germán Pezzella en River Plate

Foto: Juan Mabromata / AFP

A escasos días de que cierre el período de pases, Peñarol tiene avanzadas negociaciones para incorporar al zaguero argentino Germán Pezzella, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Catar 2022.

Pezzella, de 35 años, rescindió su contrato con River Plate el miércoles.

"Es una chance cierta, estamos en conversaciones, negociando, pero todavía no está cerrado", dijo un consejero de Peñarol a Referí.

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Nació en Bahía Blanca, hizo formativas en Olimpo, pasó a River en 2006 y debutó en Primera en 2012.

Posteriormente defendió a Betis y Fiorentina retornando a River Plate en 2024.

Debutó en la selección argentina en 2017, jugó 43 partidos, metió tres goles y salió campeón de América en 2021 y 2024 y campeón de la Finalísima y el Mundial 2022.

Con River fue campeón de la Sudamericana en 2014 y de la Recopa y la Libertadores 2015.

Peñarol tiene lesionado en la zaga a Nahuel Herrera que fue operado del quinto metatarsiano y tiene para tres meses de baja.

Además, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera y Franco Romero han padecido lesiones. El más regular del año ha sido Lucas Ferreira.

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