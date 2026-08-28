Peñarol está cerca de incorporar a Germán Pezzella, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022

A escasos días de que cierre el período de pases, Peñarol tiene avanzadas negociaciones para incorporar al zaguero argentino Germán Pezzella, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Catar 2022.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Pezzella, de 35 años, r escindió su contrato con River Plate el miércoles.

"Es una chance cierta, estamos en conversaciones, negociando, pero todavía no está cerrado", dijo un consejero de Peñarol a Referí .

Su último partido lo jugó el 24 de mayo cuando River perdió la final del Torneo Apertura contra Belgrano .

La camiseta especial con la que Peñarol jugará el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura, con la que homenajeará a Ruben Rada

Más de 600 policías participarán del operativo del clásico entre Peñarol y Nacional: qué se puede llevar al Campeón del Siglo

Nació en Bahía Blanca, hizo formativas en Olimpo, pasó a River en 2006 y debutó en Primera en 2012.

Posteriormente defendió a Betis y Fiorentina retornando a River Plate en 2024.

Debutó en la selección argentina en 2017, jugó 43 partidos, metió tres goles y salió campeón de América en 2021 y 2024 y campeón de la Finalísima y el Mundial 2022.

Con River fue campeón de la Sudamericana en 2014 y de la Recopa y la Libertadores 2015.

Peñarol tiene lesionado en la zaga a Nahuel Herrera que fue operado del quinto metatarsiano y tiene para tres meses de baja.

Además, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera y Franco Romero han padecido lesiones. El más regular del año ha sido Lucas Ferreira.