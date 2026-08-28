El plan maestro que busca transformar uno de los aeropuertos más importantes de la región: nuevos espacios, pistas privadas y hasta un red de tren

El Gobierno de la provincia argentina de Santa Fe trabaja en un plan maestro para transformar el entorno del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario y convertirlo en un nuevo polo de congresos, exposiciones, comercio, hotelería y servicios.

La iniciativa contempla ordenar las casi 500 hectáreas que ocupa el predio y captar inversiones privadas para desarrollar distintas áreas.

El proyecto tiene como pieza central la construcción de un predio ferial y centro de convenciones de más de 20.000 metros cuadrados cubiertos. Además, se anexarían tres pabellones, espacios para exposiciones y servicios y un estacionamiento con capacidad para unas 500 dársenas.

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La propuesta parte de una superficie aeroportuaria de gran escala que podría incorporar nuevas actividades sin limitarse a la operación aérea. Una de las alternativas estudiadas prevé tres pabellones de 6780 metros cuadrados cada uno, que totalizarían 20.340. De ese volumen, 12.600 corresponderían a áreas de exposición y 7740 a servicios.

El estacionamiento ocuparía otros 20.500 y permitiría disponer de aproximadamente 500 espacios para vehículos. La intención es que el complejo pueda recibir congresos, convenciones, exposiciones empresariales y encuentros de gran convocatoria, aprovechando la conexión directa con la terminal aérea.

El planteo provincial, sin embargo, va más allá de ese centro de reuniones. El denominado "Nuevo Frente Territorial Aeropuerto + Nuevo Hub" incorpora la posibilidad de sumar un centro comercial, hoteles, un polo logístico, un centro de courier para operaciones vinculadas al Mercosur, talleres y servicios aeroportuarios, según informó el periódico La Capital.

También aparece la posibilidad de desarrollar un sector para aviación privada, con plataforma ejecutiva y una terminal FBO.

La escala del emprendimiento está vinculada con la evolución del extremo noroeste rosarino. En los últimos años se concretaron obras sobre la avenida Jorge Newbery, se ampliaron sectores de la terminal, se incorporaron mangas de acceso a las aeronaves y se avanzó con trabajos sobre la pista. A esto se suma la incorporación de locales comerciales dentro del edificio aeroportuario.

Paséa Pasea.com.ar

El entorno también concentra otros desarrollos. Frente al aeropuerto se encuentra Paséa, un proyecto de usos mixtos que contempla locales, gastronomía, entretenimiento, espacios universitarios, hotelería, áreas verdes y estacionamiento. El complejo ocupa unas 1,7 hectáreas y prevé más de 4200 metros cuadrados destinados a espacios corporativos.

A pocos kilómetros funciona Fisherton Mall, que también tiene proyectos de ampliación. De concretarse las distintas iniciativas, el sector reuniría aeropuerto, ferias, convenciones, comercios, restaurantes, hoteles, oficinas y entretenimiento en un mismo corredor urbano.

Tren metropolitano Rosario3.com/ecos365

La propuesta santafesina también contempla una posible conexión ferroviaria. El Gobierno provincial presentó en abril un plan para desarrollar una red de trenes metropolitanos que tendría una primera etapa de unos 59 kilómetros y conectaría Rosario con Granadero Baigorria, Pérez, Funes y Villa Gobernador Gálvez. Una segunda fase llevaría la extensión total hasta unos 120 kilómetros.

La eventual llegada del ferrocarril al aeropuerto permitiría combinar tres formas de conexión en un mismo nodo: transporte aéreo, circulación vial y servicio ferroviario.