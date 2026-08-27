El país de América Latina que construye una cárcel de máxima seguridad al estilo Bukele

Costa Rica avanza con la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo implementado por el presidente de El Salvador , Nayib Bukele .

El proyecto, denominado Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) , se levanta en la provincia de Alajuela y tendrá capacidad para unos 5.000 internos considerados de alta peligrosidad.

El complejo fue ideado durante el gobierno del expresidente costarricense Rodrigo Chaves y continuó durante la gestión de la actual mandataria, Laura Fernández .

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La construcción tomó como referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) , la megacárcel salvadoreña que se convirtió en uno de los principales símbolos de la política de seguridad de Bukele .

El mandatario salvadoreño incluso participó junto a Chaves en el acto de colocación de la primera piedra del establecimiento costarricense en enero de 2026.

¿Cómo será la nueva cárcel de máxima seguridad de Costa Rica?

Así es el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) que construye Costa Rica. @ultimahsv

El CACCO está ubicado dentro del complejo penitenciario La Reforma, en Alajuela, a unos 20 kilómetros de San José. El establecimiento contará con cinco módulos y una capacidad proyectada de 5100 personas privadas de libertad. La inversión estimada para la obra es de 35 millones de dólares.

El diseño contempla medidas de seguridad especiales y está destinado a los presos considerados más peligrosos. La intención es separar a estos internos del resto de la población carcelaria y dificultar las comunicaciones que puedan utilizarse para coordinar actividades del crimen organizado desde el interior.

"Ya teníamos sobrepoblación y ahora estamos con niveles de hacinamiento", alertó en junio el exministro de Justicia y Paz costarricense, Gerald Campos, en diálogo con BBC.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto al exmandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves. Reuters

Durante el inicio de las obras en enero, al que asistió Bukele, el jefe de Estado salvadoreño sostuvo que Costa Rica tenía la oportunidad de enfrentar el problema antes de que alcanzara niveles como los observados en El Salvador años atrás.

La nación con poco más de 5,4 millones de habitantes registró en 2025 un total de 873 homicidios y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los resultados mostraron así la tercera cifra más alta de la historia, sólo superado por los 905 homicidios de 2023 y los 876 de 2024, lo que confirmó un sostenimiento de la violencia en una década.

Fernández reiteró el 19 de agosto, al cumplir 100 días de su gobierno, que la seguridad nacional continúa siendo la principal preocupación de los costarricenses y que su administración ha dado máxima prioridad al tema.