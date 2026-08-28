Anunciaron 40 kilómetros de redes de saneamiento en Punta del Este: obras iniciarán en setiembre y tendrán una pausa durante la temporada de verano

La Intendencia de Maldonado y la OSE anunciaron este viernes obras que equivalen a 40 kilómetros de redes de saneamiento en Punta del Este , y que permiten generar unas 1.250 nuevas conexiones . En esta zona residencial , en la que también están ubicadas mansiones, solo había pozos negros .

Los trabajos iniciarán en setiembre en barrios que están ubicados entre la Avenida Roosevelt y El Jagüel , durarán un año y medio , y tendrán una pausa durante la temporada de verano .

"Vamos a estar adjudicando obras por unos US$ 10.500.000 , que es la primera etapa de un conjunto de obras que suman unos US$ 15.000.000", explicó el presidente de OSE Pablo Ferreri en rueda de prensa. En concreto, las obras abarcan a los barrios Jardines de Córdoba, Marly, Beverly Hills, Deauville y Lugano; los cuales se encuentran ambos lados de la Avenida del Mar .

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"Es algo que trabajamos en la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de Maldonado (de OSE) y en coordinación con la intendencia . Poder coordinar permite que las molestias para los vecinos sean las menores posibles", agregó Ferreri. "Estamos coordinando tareas en la Avenida del Mar, para cuando se hagan obras de la intendencia, también hagamos nosotros ", añadió el jerarca.

El monto forma parte de los US$ 55.000.000 de obras que la Intendencia de Maldonado gestionó a través de un fideicomiso. A su vez, Ferreri mencionó otros trabajos sanitarias en este departamento.

El presidente de la OSE aseguró que los vecinos cuentan con un plazo para poder conectarse a estas cañerías. En un evento que también contó con la presencia del intendente de Maldonado Miguel Abella, el jefe comunal destacó el trabajar en conjunto con el gobierno nacional e indicó que se logrará mucho "durante este período" y que quedará "reflejado en la calidad de vida" de la gente.

También anticipó que estima poder "seguir por una ampliación del fideicomiso" ya citado.

El alcalde de Punta del Este Javier Carballal añadió que "dentro de este plan hay 15 barrios" de la ciudad esteña "que de acá al 2029 van a pasar a tener saneamiento".