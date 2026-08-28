La ministra de Salud Pública dijo que la semana que viene se anunciarán nuevas edades para recibir vacuna gratuita contra el meningococo

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , dijo que la semana que viene se anunciarán nuevos grupos etarios que podrán recibir de forma gratuita la vacuna contra el meningococo , que hoy se ofrece a los niños y adolescentes de entre 9 y 15 años.

Lustemberg dijo este viernes en rueda de prensa que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya tuvo una reunión con la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones para ver "hacia dónde" se extienden los grupos etarios , aunque adelantó que " lo más probable" es que sea "hacia los más chicos".

El objetivo final de las autoridades es lograr la inmunidad en la población de entre 2 y 18 años.

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Consultada sobre si será necesario comprar nuevas dosis de la vacuna, la ministra sostuvo que no habrá dificultades para la adquisición e insistió en que las dosis estarán disponibles.

"Lo que hemos hecho con la agenda, sobre todo en Montevideo y en Canelones, que es donde más demanda tenemos y donde más usuarios hay, es aprovechar cada uno de los viales de las vacunas, que no se pueden desperdiciar. El gobierno va a garantizar que todos los niños paulatinamente en las edades que estén avaladas tengan las vacunas", dijo.

El ministerio llevó a cabo una jornada nacional de vacunación masiva contra el meningococo el pasado 20 de agosto en todo el país. Durante esa jornada se vacunó a más de 15 mil niños y adolescentes que estaban comprendidos en el tramo de 9 a 15 años.

Por otra parte, Lustemberg hizo un llamado a los adultos a que vacunen a los bebés de dos meses, cuatro meses y 1 año y 15 meses

La vacuna para ese grupo, que protege contra el meningococo del grupo B (y, por eso, se llama MenB) se incorporó en el esquema de vacunación obligatorio y gratuito en 2025, con dosis que se aplican a los dos, cuatro y 15 meses de edad en niños nacidos desde el 1° de mayo de 2025.

En julio del año pasado, en tanto, se decidió incorporar al esquema de vacunación obligatorio y gratuito la vacuna MenFive, que protege contra cinco tipos de meningococo. En ese momento, la inclusión se hizo para niños de 1 año (nacidos a partir de julio de 2024) y de 11 años (nacidos a partir de julio de 2014).

Este 2026, ante el aumento de casos, el MSP resolvió ampliar la vacunación obligatoria y gratuita a los niños de 11 y 12 años. Y resolvió una nueva ampliación más recientemente, cuando comunicó que abriría la agenda de vacunación para el grupo de 9 y 10 años, además del tramo de 13, 14 y 15 años.

Ahora, entonces, resta que el MSP anuncie nuevas aperturas de agenda para otras edades que todavía no fueron contempladas y que, tal como dijo la ministra, seguramente sean para los niños menores de 9 años.

Obras en el Hospital Pereira Rossell

Foto: Difusión ASSE

Este viernes las autoridades del MSP, de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Hospital Pediátrico Pereira Rossell inauguraron nuevas obras en ese centro de salud.

Se trata de una nueva policlínica polivalente en el Hospital Pediátrico y un área remodelada de cuidados moderados en el Hospital de la Mujer, "dos intervenciones que permitirán ampliar y mejorar la capacidad asistencial" del hospital.

También se inauguraron trece nuevos consultorios para la atención pediátrica.

En total, la inversión fue de casi $ 19 millones.

Foto: Difusión ASSE

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo en rueda de prensa que esta inversión se enmarca en la intención de "mejorar la infraestructura edilicia de ASSE, tanto a nivel de los hospitales como de las policlínicas periféricas".

"La cocina del Pereira Rossell que tiene que ser una cocina grande, muy importante, necesita una obra muy significativa, es una obra costosa, pero lo va a asumir la administración. Son unos mil metros cuadrados, unos $ 63 millones. Ayer estuvimos terminando de mirar un poco el flujo de caja de ASSE —que no es nada sencillo—, pero puedo decir que sí se va a hacer la refacción de la cocina", anunció Danza.

"También hay otras cosas que tienen que ver con la fachada. Como habrán visto, las aberturas y eso con el tiempo van siendo castigadas, lo que era de hierro que ahora es mejor que sean de aluminio. Todas esas cosas hay que irlas actualizando y también le vamos a poner cabeza a eso", agregó.