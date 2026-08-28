Joven de 29 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en el barrio Ituzaingó: Policía investiga el caso

Un joven de 29 años fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando se encontraba en el barrio Ituzaingó de Montevideo durante la madrugada de este viernes .

Luego de escuchar varias detonaciones, un hombre encontró a la víctima tendida en la calle y alertó a las autoridades. Los policías fueron hasta la intersección entre las calles Iberia e Iguazú y allí se encontraron al joven con herida de arma de fuego en su cabeza .

Desde allí fue trasladado a la Policlínica de Malinas para ser asistido por personal médico. Poco antes de las 01:00, confirmaron la muerte. Tenía antecedentes penales , informó la Jefatura de Policía capitalina.

Tres personas fueron imputadas por el homicidio del niño de 12 años en las canteras de Parque Rodó

La Policía investiga dos homicidios ocurridos esta mañana en Montevideo: una de las víctimas tenía 15 años

Hasta la escena del crimen se dirigieron oficiales del Departamento de Homicidios y del Área de Investigaciones , quienes trabajan conjuntamente con la Seccional 16ª para esclarecer este homicidio. Por su parte, la Fiscalía de Homicidios de 2° Turno dispuso a la Policía Científica investigar el caso.

Durante la mañana del miércoles ocurrieron otros dos homicidios en la capital del país. Un adolescente de 15 años fue asesinado de varios disparos en el barrio Los Sueños; mientras que horas después un hombre fue encontrado muerto en la vía pública en Parque Guaraní.

En el primer caso, los policías encontraron al adolescente de 15 años tendido sobre el pavimento con varias heridas provocadas por disparos y aparentemente sin signos vitales. Cerca de las 07:30, personal de una emergencia móvil constató la muerte.

Horas después, la Policía recibió información sobre otro hombre que podía encontrarse herido de arma de fuego. Según el reporte policial, presentaba manchas de sangre a la altura de la zona baja de la espalda, aunque a simple vista los efectivos no pudieron identificar heridas. Poco antes de las 10:00 otra emergencia médica confirmó este fallecimiento.