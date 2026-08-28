Transformar la fotografía en una herramienta educativa: el profesor de Historia de Puntas de Manga que ganó el premio al docente uruguayo 2026

Christian Villamayor, profesor de Historia del Liceo Nº 48 de Puntas de Manga, fue nombrado ganador de la octava edición del Premio ReachingU al docente uruguayo, entregado este jueves durante una ceremonia realizada en la Torre de Antel.

Villamayor fue reconocido por “FotoSensibles”, una iniciativa que nació hace diez años cuando decidió poner cámaras fotográficas en manos de sus estudiantes y les propuso una nueva forma de mirar y contar su entorno.

Desde entonces, los talleres se consolidaron como un espacio de expresión en el que participan cerca de 180 jóvenes. El trabajo producido trascendió el liceo y llegó, entre otros espacios, a las fotogalerías del Museo Histórico Nacional. “El taller es un refugio tanto para los alumnos como para mí. Cada vez que voy a los talleres lo que pasa ahí me impulsa, me desafía a seguir”, explicó el docente reconocido por la Fundación ReachingU.

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Al elegirlo como ganador, el jurado destacó especialmente el impacto territorial del proyecto y su consolidación a lo largo de una década, así como su capacidad de proyectarse hacia el futuro. Uno de los aspectos valorados fue el regreso de exestudiantes al liceo para seguir vinculados a “FotoSensibles”, ahora desde un nuevo lugar dentro de la propuesta educativa.

También resaltó la capacidad de Villamayor para generar un espacio de participación genuina, donde los jóvenes construyen una voz propia y desarrollan el pensamiento crítico más allá del aula. A esto se suma su compromiso y su capacidad para generar vínculos genuinos con la comunidad educativa, en un contexto en el que el clima de convivencia representa un desafío cada vez mayor.

"Este premio ya lleva ocho años, y cada edición confirma algo: el reconocimiento y prestigio social que merecen los docentes de nuestro país no es un punto de llegada, sino un vínculo que se sigue construyendo, edición tras edición, junto a cada uno de ustedes y al resto de los finalistas.", señaló Paula Mosera, directora ejecutiva de Fundación ReachingU.

Como ganador, Villamayor recibirá US$ 5.000 para continuar desarrollando “FotoSensibles”. Entre sus planes se encuentran renovar el equipamiento fotográfico y realizar una muestra itinerante que recorra los diez años del proyecto. 25 años impulsando oportunidades educativas La entrega del premio se realizó además en un año especial para la Fundación ReachingU, que en 2026 celebra sus 25 años de trabajo por la educación en Uruguay.

El Premio ReachingU al docente uruguayo forma parte de ese recorrido y busca reconocer y dar visibilidad a educadores que generan nuevas oportunidades de aprendizaje y tienen un impacto en las trayectorias de sus estudiantes.

Desde que comenzó su trabajo en 2001, Fundación ReachingU ha destinado US$20 millones a educación, financiado 300 proyectos educativos y trabajado junto a 110 organizaciones aliadas.

Sus iniciativas han alcanzado a 120.000 beneficiarios en los 19 departamentos del país, con foco en generar oportunidades educativas de calidad para niños, niñas y adolescentes de contextos vulnerables, fortalecer el rol docente e impulsar la innovación educativa.

En estos 25 años, la Fundación también consolidó una red global comprometida con la educación uruguaya, integrada actualmente por más de 150 voluntarios en 10 ciudades de Estados Unidos y Uruguay.