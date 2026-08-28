Emigrar y trabajar en España | Lanzan un nuevo programa para extranjeros de Sudamérica: con empleo indefinido y vivienda gratis incluida, ¿cómo aplicar?

Un proyecto desarrollado en la Comunidad Autónoma de Extremadura , España , busca atraer a trabajadores extranjeros para cubrir puestos disponibles en empresas locales, además de sumar habitantes a pequeños municipios.

Se trata de TRAE , una iniciativa del Círculo Empresarial Moralo que facilita la llegada de personas, principalmente desde Sudamérica , para incorporarse a empleos con contratos indefinidos.

Dirigida inicialmente a trabajadores de Chile y Perú , aunque con futura expansión para el resto de los países de la región, la propuesta concentra su actividad en el Campo Arañuelo , una comarca situada en la provincia de Cáceres .

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De acuerdo a los lineamientos oficiales, TRAE incluye también acompañamiento durante el proceso de arribo y vivienda compartida gratuita por el lapso del primer año en localidades de menos de 5000 habitantes.

"Hablando con las empresas nos dimos cuenta del gran problema que hay con la falta de mano de obra", señaló la vicepresidenta del Círculo Empresarial Moralo, Elena Bormalo, en diálogo con RTVE.

¿Cómo funciona TRAE y qué ofrece a los extranjeros que quieran trabajar en España?

Con sus siglas correspondientes a Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura, el programa TRAE combina la incorporación de personal con una estrategia destinada a combatir la pérdida de población en localidades pequeñas.

El proyecto busca que quienes lleguen puedan instalarse en la región y, una vez terminado el período inicial de acompañamiento, decidan continuar allí y eventualmente trasladar a sus familias.

Uno de los principales atractivos es la vivienda. La iniciativa facilita durante los primeros 12 meses un alojamiento compartido y gratuito en municipios con menos de 5000 habitantes.

Además, TRAE acompaña a los trabajadores durante su adaptación a través de la intervención en los trámites necesarios para concretar su llegada a España y su incorporación al puesto laboral correspondiente.

La selección inicial de Chile y Perú responde, entre otros factores, a los convenios existentes con el país europeo que permiten facilitar determinadas gestiones administrativas. Bormalo indicó que el período que transcurre entre el inicio del expediente y la llegada del trabajador puede ser de apenas dos o tres meses.

Otro punto central es la modalidad de contratación. Los trabajadores incorporados mediante TRAE llegan con contratos indefinidos. El propósito es que la permanencia laboral pueda convertirse también en un proyecto de residencia estable en Extremadura.

El objetivo planteado por el Círculo Empresarial Moralo es atender dos necesidades vinculadas: facilitar personal a compañías que tienen dificultades para cubrir determinados puestos y favorecer la llegada de nuevos vecinos a municipios pequeños de Extremadura.

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La iniciativa ya tiene casos concretos. Uno de ellos es el de Jonathan Escaz, un cocinero chileno que se incorporó al Hotel Moya, en Navalmoral de la Mata. El establecimiento necesitaba personal para nuevos proyectos y recurrió al programa después de realizar entrevistas sin encontrar los perfiles requeridos.

"Estoy siendo feliz, estoy contento, me gusta mucho el día a día del trabajo. Y ya tengo 30 años de edad, ya tengo que empezar a echar raíces", afirmó el joven en una entrevista con RTVE.

TRAE también comenzó a ampliar su alcance. El proyecto ya cuenta con varios trabajadores incorporados y alrededor de 15 expedientes en extranjería, mientras otras empresas y asociaciones de la provincia manifestaron interés en sumarse.

Link de formulario de inscripción: www.jotform.com/form/