La Policía investiga dos homicidios ocurridos esta mañana en Montevideo: una de las víctimas tenía 15 años

La Policía investiga dos homicidios ocurridos en la mañana de este miércoles en Montevideo : un adolescente de 15 años fue asesinado de varios disparos en el barrio Los Sueños, mientras que horas después un hombre fue encontrado muerto en la vía pública en Parque Guaraní .

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Ambos casos quedaron a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos , con intervención de la Fiscalía de Homicidios de 2º Turno.

El primero de los episodios ocurrió en la zona de Correguela y Alfredo Zitarrosa , en el barrio Los Sueños.

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Efectivos de la Jefatura de Zona Operacional III concurrieron al lugar durante la mañana tras recibir información sobre una persona herida de arma de fuego. Al llegar, encontraron a un adolescente de 15 años tendido sobre el pavimento , con varias heridas provocadas por disparos y aparentemente sin signos vitales.

Sobre las 07:29, personal de una emergencia móvil constató su fallecimiento a causa de múltiples impactos de arma de fuego.

En la escena trabajaron efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III, la Unidad de Respuesta Policial de Montevideo (URPM), personal de la Seccional 18ª y Policía Científica.

La investigación fue posteriormente derivada al Departamento de Homicidios. La Fiscalía de Homicidios de 2º Turno dispuso, entre otras actuaciones, que el cuerpo del adolescente fuera trasladado al Instituto Técnico Forense (ITF) para realizarle la autopsia.

Encontraron a un hombre muerto en Parque Guaraní

Horas después, la Policía recibió información sobre otro hombre que podía encontrarse herido de arma de fuego en la zona de Costanera Aurelia Viera y Tupán, en el barrio Parque Guaraní.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a un hombre mayor de edad tendido en la vía pública.

Según el reporte policial, presentaba manchas de sangre a la altura de la zona baja de la espalda, aunque a simple vista los efectivos no pudieron identificar heridas. A las 09:55, una emergencia médica constató su fallecimiento.

Personal del Departamento de Homicidios y del Área de Investigaciones trabajó en la escena, mientras que Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.

La Fiscalía de Homicidios de 2º Turno dispuso continuar las actuaciones para establecer las circunstancias de la muerte e identificar al fallecido.