TUMO Uruguay completó sus 1.500 cupos gratuitos para jóvenes y busca ampliarlos: cómo acceder y qué se puede estudiar

TUMO Uruguay alcanzó los 1.500 adolescentes en formación , completando así los cupos previstos para su primera etapa de funcionamiento en el país, y lanzó una campaña de donaciones con el objetivo de ampliar su capacidad y permitir que más jóvenes accedan gratuitamente a programas vinculados a la programación, robótica, videojuegos, inteligencia artificial y otras tecnologías creativas .

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La cifra se alcanzó entre julio y agosto, período en el que se incorporaron más de 600 nuevos estudiantes al centro, que funciona en un edificio de 2.500 metros cuadrados ubicado en el ingreso al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Actualmente, TUMO puede recibir a 1.500 jóvenes de entre 12 y 18 años por semana . Cada estudiante concurre dos veces por semana a jornadas de dos horas.

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Los jóvenes que comenzaron el programa en abril ya completaron la etapa de inducción e iniciaron los talleres correspondientes a las áreas que seleccionaron.

Entre las disciplinas disponibles se encuentran programación, robótica, desarrollo de videojuegos, animación, modelado 3D, cine, música e inteligencia artificial generativa.

La propuesta es extracurricular, gratuita y busca que los adolescentes puedan explorar diferentes intereses mientras desarrollan habilidades vinculadas a áreas creativas y tecnológicas.

“Alcanzar los 1.500 jóvenes en esta primera etapa nos llena de alegría y demuestra el enorme interés que existe por esta propuesta”, señaló la directora ejecutiva de TUMO Uruguay, Carolina Gutiérrez.

“Cada adolescente que llega a TUMO tiene la oportunidad de descubrir aquello que le apasiona y desarrollar herramientas que pueden acompañarlo en su futuro. Queremos seguir creciendo para que más jóvenes puedan vivir esta experiencia”, agregó.

Ampliaron las instalaciones para recibir a más estudiantes

Ante el crecimiento de la cantidad de participantes, TUMO también comenzó a ampliar sus instalaciones.

El centro dispone de una sala de autoaprendizaje, espacios para talleres presenciales, un estudio de música y un área equipada para robótica.

En los últimos meses, dos de estos espacios fueron remodelados y ampliados para aumentar la capacidad operativa, habilitar nuevos talleres y recibir a una mayor cantidad de adolescentes.

Las postulaciones al programa permanecen abiertas durante todo el año. Los jóvenes pueden incorporarse en distintos momentos en función de la disponibilidad.

Aquellos que no consiguen ingresar inmediatamente permanecen en una lista de espera y pueden ser convocados a medida que se liberan o habilitan nuevos lugares.

TUMO lanzó una campaña de donaciones para ampliar los cupos

Luego de completar los 1.500 lugares de esta primera etapa, la organización lanzó una campaña de donaciones destinada a financiar la incorporación de más adolescentes.

Las personas interesadas pueden realizar aportes a través de la página de donaciones de TUMO Uruguay, mediante Mercado Pago o enviando mensajes a números habilitados especialmente para la campaña.

Para donar $ 20 se puede enviar un mensaje al 88662; para aportar $ 50, al 88665; y para donar $ 100, al 88660.

El funcionamiento de TUMO Uruguay cuenta con el apoyo de distintas organizaciones públicas y privadas, entre ellas Corporación América Airports, Aeropuertos Uruguay, Ceibal, la Intendencia de Canelones y Google.

Qué es TUMO y cómo funciona en Uruguay

TUMO es un programa extracurricular de aprendizaje en tecnologías creativas dirigido a adolescentes de entre 12 y 18 años.

La iniciativa nació como una organización sin fines de lucro y actualmente tiene presencia internacional. Su propuesta combina el aprendizaje autónomo con talleres especializados y busca acercar a los jóvenes a conocimientos vinculados con las profesiones y tecnologías del futuro.

En Uruguay funciona en un edificio de 2.500 metros cuadrados próximo al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Los estudiantes concurren dos veces por semana durante dos horas y pueden elegir diferentes áreas de formación de acuerdo con sus intereses.

Con los 1.500 cupos actuales completos, la organización busca ahora conseguir nuevos apoyos para ampliar su capacidad y permitir el ingreso de los adolescentes que permanecen en lista de espera.