Sudamérica construye un nuevo rascacielos de lujo: así será la imponente torre de Puerto Norte que superará a la de Antel

La ciudad argentina de Rosario avanza con uno de sus proyectos inmobiliarios más ambiciosos: una torre de 200 metros que se convertirá en el edificio más alto del distrito y en el segundo de mayor altura del país.

La obra se desarrolla en Puerto Norte , junto al complejo Forum , sobre un terreno de 1,7 hectáreas frente al río Paraná .

Encabezada por la constructora Obring y Sancor Seguros Real Estate , la iniciativa contempla un desarrollo de aproximadamente 65.000 metros cuadrados que combinará viviendas, oficinas, locales comerciales y espacios destinados al uso público. La demolición de los antiguos silos portuarios comenzó en julio y constituyó la primera etapa del proyecto.

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Cuando esté terminada, la estructura superará a las torres Maui , de 144 metros, y quedará por debajo de la Alvear Tower de Puerto Madero , en Buenos Aires , que alcanza los 235 metros. Además, se impondrá ante otras moles de la región, como la Torre de las Telecomunicaciones de Montevideo de 158 metros.

Rosario incorporará el rascacielos más elevado de su historia y el segundo del país por altura.

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El edificio tendrá una altura de 200 metros y contará con 60 plantas. Las primeras 20 estarán destinadas a oficinas corporativas, donde tendrá presencia Sancor Seguros, mientras que las 40 restantes albergarán departamentos y viviendas de entre dos y cinco ambientes.

El proyecto también incluye entre 40 y 50 unidades dúplex en la zona de la barranca, orientadas hacia el Paraná.

La propuesta residencial estará acompañada por distintos espacios comunes. Entre ellos figuran una pileta, parrilleros frente a la barranca, gimnasio y salón de usos múltiples. En la parte superior se instalará un mirador de altura que funcionará como remate de la construcción y permitirá observar la ciudad y el frente costero.

El complejo también tendrá cuatro niveles subterráneos destinados a estacionamiento público y privado. En la planta baja se proyectaron locales comerciales, mientras que el sector próximo a la barranca incorporará viviendas y una posible guardería náutica.

Torre Puerto Norte Rosariotimes.com

Uno de los aspectos centrales del emprendimiento es la apertura de parte del terreno privado al uso público. El desarrollo contempla un parque de aproximadamente una hectárea y media con vistas al río Paraná, juegos y estaciones aeróbicas.

El proyecto había sido aprobado por el Concejo Municipal de Rosario en diciembre de 2022. Después de casi cuatro años, durante julio de 2026 comenzaron las tareas para retirar los antiguos silos y otras estructuras portuarias ubicadas en el predio de Gorriti y avenida Luis Carballo.

Los trabajos de demolición demandarán entre cuatro y seis meses debido a las características de las instalaciones existentes.

Una vez liberado el terreno, deberán realizarse nuevos estudios del suelo antes de avanzar con la construcción de la torre. A ese proceso se suma una cuestión de infraestructura: Puerto Norte necesita ampliar su capacidad eléctrica para abastecer desarrollos de esta escala. Para resolverlo está prevista una nueva estación transformadora mediante un esquema de inversión compartida entre los desarrolladores y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

El cronograma definitivo todavía no está cerrado. Desde Obring estimaron que durante 2027 podrían darse condiciones más favorables para definir el inicio de la siguiente etapa, mientras que el desarrollo de la obra completa quedará condicionado por los trabajos previos, la infraestructura energética y la evolución de los costos de construcción.

La inversión total había sido calculada en casi 130 millones de dólares en valores estimados para 2022. La mole también contemplaba la generación de alrededor de 1000 puestos de trabajo directos y hasta casi 2000 indirectos durante su ejecución.