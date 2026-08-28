La subsecretaria de Interior se disculpó por dichos en los que vinculó problemas de salud mental y suicidios en la Policía a frase de Larrañaga sobre "no aflojar"

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde , se disculpó por sus dichos del pasado martes 25 de agosto, cuando en una actividad por el Día del Comité de Base del Frente Amplio vinculó los problemas de salud mental y suicidios de los policías con la frase " hay orden de no aflojar " del exministro Jorge Larrañaga, fallecido en 2021.

" Ofrecer mis disculpas. Evidentemente no fue mi objetivo responsabilizar a ninguna persona sobre los suicidios y sobre la violencia institucional . Ni siquiera mencioné a nadie, pero entiendo que tanto el hijo de Jorge Larrañaga como los legisladores de su fuerza política se pudieron haber sentido dañados y lastimados. No tuve ni tengo la más mínima voluntad", dijo Valverde este viernes en una entrevista con Lado B de TV Ciudad.

" No es mi estilo, me conocen muy bien. No el hijo de Jorge Larrañaga, pero Javier García, Andrés Ojeda también y estoy segura que saben que no es mi estilo. Nunca lo fue ni lo va a ser ", agregó.

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El semanario Búsqueda había informado este jueves sobre las declaraciones de Valverde en un comité de base. El semanario señaló que en un momento de la charla la subsecretaria se refirió a la salud mental de los policías y a su forma de trabajar.

#LadoB | La explicación sobre su referencia a la frase “Hay orden de no aflojar” que causó polémica “Ofrecer mis disculpas. No fue mi objetivo responsabilizar a nadie, pero hay frases cotidianas que van calando y no sabe cómo las personas lo trabajan”, dijo Gabriela Valverde pic.twitter.com/bkS33JWkHR

"Con esa 'orden de no aflojar' del gobierno pasado tuvimos en la Policía suicidios, violencias institucionales, problemas de salud mental, consumo problemático de todo tipo de sustancias... Nos dejaron una Policía que está violentada institucionalmente y enferma y con problemas de salud mental graves”, dijo, según consignó el citado medio.

La publicación de sus declaraciones generó reacciones de rechazo en la oposición. Uno de ellos fue el secretario general del Partido Colorado y senador Andrés Ojeda, quien catalogó de "disparate" las declaraciones de Valverde y sostuvo que le atribuyó suicidios de policías a la frase de Larrañaga.

Pasó casi inadvertido este semejante disparate de la subsecretaria del @Minterioruy , atribuyéndole suicidios de policías a la emblemática consigna de Jorge Larrañaga “hay orden de no aflojar”.



No solo es una afirmación falsa y un agravio gratuito, sino que significa atacar una… https://t.co/IZOVmu90xW pic.twitter.com/ZdXOAF2Gcv — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) August 28, 2026

El senador blanco Javier García, en tanto, le respondió y consideró que el Frente Amplio atacaba "otra vez" a Larrañaga aprovechando "su ausencia".