Interior suspende todas las licencias policiales durante noviembre por la visita del papa León XIV y la final de la Libertadores

El Ministerio del Interior dispuso la suspensión de las licencias anuales y extraordinarias de los policías durante todo noviembre ante los operativos de seguridad previstos por la visita del papa León XIV a Uruguay y la disputa de la final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario .

La disposición fue comunicada en un documento fechado este lunes 17 de agosto y firmado por el jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional, Yony Mezquita.

"Por disposición de la Dirección de la Policía Nacional y en virtud de la visita oficial del Su Santidad el Papa León XIV y delegaciones Oficiales, sumado a la realización de la final de la Copa Libertadores 2026 y otros eventos previstos para el mes de noviembre, se dispone la suspensión de licencias anuales y extraordinarias del 1° al 30 de noviembre de 2026 ", señala el documento, al que accedió en primera instancia Telemundo (Canal 12).

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La medida alcanza a las "unidades dependientes de la Dirección de la Policía Nacional", agrega.

La visita del papa León XIV a Uruguay

La visita de León XIV está prevista entre el 6 y el 8 de noviembre e incluirá actividades en Montevideo, Florida y Paysandú.

Entre los eventos previstos se encuentra una misa en el Estadio Centenario, para la que se espera una importante concurrencia.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió días atrás al operativo que prepara la cartera para la llegada del pontífice y sostuvo que "quizás no tenga precedentes" el despliegue de personas que habrá durante su visita a Uruguay.

La final de la Copa Libertadores también será en el Centenario

El otro gran evento que tendrá Montevideo durante noviembre será la final de la Copa Libertadores 2026, fijada para el sábado 28 de noviembre.

El partido también tendrá como escenario el Estadio Centenario y requerirá un operativo especial de seguridad por la llegada de hinchas y delegaciones del exterior.

A estos dos acontecimientos se suman, según señala la comunicación policial, "otros eventos previstos para el mes de noviembre", motivo por el que la Dirección de la Policía Nacional resolvió suspender las licencias durante todo el mes.

Sindicato de la Republicana cuestionó la medida

Desde el sindicato de la Guardia Republicana (Unipolgr) cuestionaron la decisión adoptada por las autoridades y, en particular, que la final de la Libertadores sea uno de los motivos para suspender las licencias.

"Entendemos que existen eventos importantes en el país donde la seguridad policial debe estar presente. Pero no podemos aceptar que un espectáculo privado, como la final de la Copa Libertadores, esté por encima de la seguridad que hoy reclama nuestra sociedad ante el alto impacto delincuencial", señalaron desde el sindicato a El Observador.

Además, advirtieron que existen policías que mantienen días de licencia pendientes. "Mientras existen Direcciones, Jefaturas y Unidades que aún no respetan ni cuentan con una planificación adecuada de licencias, tenemos policías con licencias pendientes", afirmaron.

El sindicato sostuvo que la licencia anual constituye un derecho y reclamó que, en los casos en que deba postergarse por necesidades del servicio, los funcionarios tengan la posibilidad de utilizarla posteriormente.

"La licencia anual es un derecho y, si por necesidades del servicio debe ser postergada, debe garantizarse su usufructo antes o después, no perderse", indicaron.

Unipolgr también cuestionó la utilización de funcionarios policiales para brindar seguridad en eventos deportivos privados y planteó la necesidad de discutir su remuneración. "Seguimos sosteniendo que los policías no podemos ser rehenes de espectáculos privados", afirmó el sindicato.

"Y también es hora de discutir seriamente la remuneración por estos grandes eventos deportivos: los recursos que generan no pueden quedar en otro lado mientras el funcionario policial es quien arriesga su vida para garantizar la seguridad", concluyó.