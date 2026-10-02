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Sánchez: esencialidad en el puerto es un tema del "pasado" y el gobierno está "muy conforme" con el acuerdo entre TCP y sindicato

El secretario de la Presidencia pidió "mirar el futuro" y celebró que con el acuerdo alcanzado hay "cinco años de garantías" para todas las partes

2 de octubre de 2026 20:05 hs
Alejandro Sánchez luego del Consejo de Ministros del martes 11 de agosto de 2026. Archivo

Alejandro Sánchez luego del Consejo de Ministros del martes 11 de agosto de 2026. Archivo

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que la discusión por la esencialidad en el puerto de Montevideo debe quedar "en el pasado" y que, ahora, es necesario "mirar el futuro", luego de que la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de trabajadores llegaran a un acuerdo para firmar un nuevo convenio colectivo a cinco años.

"Estamos muy conformes, acá hubo un equipo de gobierno que trabajó mucho, donde estuvo involucrado el ministro de Trabajo, la ministra de Transporte, donde Presidencia participó también en ese equipo y creo que es una buena noticia para el Uruguay porque estamos generando las condiciones de mediar para que una empresa, la terminal de contenedores más importante del puerto, haya un acuerdo que va a implicar cinco años de garantías para los trabajadores de TCP, para la empresa y, por sobre todas las cosas, para el comercio exterior uruguayo", consideró Sánchez este viernes en una rueda de prensa.

El conflicto entre TCP —cuya accionista mayoritaria es la belga Katoen Natie— y el sindicato se extendió por más de cuatro meses, hasta que el pasado miércoles, con la intermediación de Presidencia (en particular de Sánchez), se llegó a un preacuerdo para poner fin al conflicto.

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Los tres puntos que mantenían el conflicto eran la cantidad de jornales mínimos asegurados para los trabajadores por mes, el pago de una partida extraordinaria y otra especial para algunos trabajadores.

"Hubo una certeza de parte del Ministerio de Trabajo que fue el que llevó adelante toda la negociación o la mediación, encontrando cuáles eran los puntos críticos para poder avanzar. Y, en ese sentido, logramos flexibilidad de la empresa, del sindicato, como en Uruguay siempre: con diálogo avanzamos", dijo Sánchez.

Los términos del acuerdo

El preacuerdo alcanzado, que deberá ser ratificado por las partes para terminar de ser oficializado, establece que a partir del 1º de enero, los trabajadores que actualmente cuentan con 20 jornales asegurados pasarán a tener 21.

Respecto al pago de una partida extraordinaria al momento de la firma del convenio, se estableció que las partes lleguen a un punto medio (la compañía había ofrecido $ 27.000 y el sindicato solicitó $ 50.000).

Sobre el pago de una partida excepcional, se estableció que es para trabajadores de los sectores de mantenimiento, de M&R (reparación de contenedores) y de straddle carriers.

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