SMU rechazó ir al Parlamento a hablar del caso de Soledad Barrera, la pediatra que murió por mala praxis, por no estar en sus "cometidos"

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) rechazó una invitación formulada a instancias del diputado blanco Federico Casaretto para asistir a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes donde se ha debatido el caso de Soledad Barrera , la pediatra de 41 años que murió luego de complicaciones derivadas de una mala praxis en una operación de vesícula.

Por ese caso fue condenada por homicidio culposo la anestesista Inés Miralles , a quien la ministra de Salud Pública rebajó la inhabilitación para ejercer la medicina de cinco a tres años . La sanción había sido dispuesta por la Comisión Honoraria de Salud Pública y el cambio impulsado por Lustemberg motivó la renuncia de decenas de integrantes .

En la respuesta que dio el SMU a la invitación formulada desde el Parlamento, el presidente José Minarrieta y la secretaria médica Daniel Paciel señalaron que pronunciarse sobre un caso de este tipo "no forma parte" de los "cometidos" del sindicato.

A QUIÉN DEFIENDE EL SINDICATO MÉDICO ??? Con asombro nos hemos enterado que el Sindicato Médico del Uruguay no va a concurrir a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Los habíamos convocado por el tema del fallecimiento de la Dra. Soledad Barrera y la decisión de la… pic.twitter.com/Ve9kUSIlzZ

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" Nos encontramos en pleno proceso de cambio de autoridades con un nuevo Comité Ejecutivo que asume su ejercicio a partir del jueves 1° de octubre. Más allá de ello, entendemos que no forma parte de nuestros cometidos, en ningún caso, pronunciarnos acerca de los temas que se plantean en la convocatoria ", señalaron en la respuesta, informada en primera instancia por El País y a la que también accedió El Observador.

El diputado Casaretto cuestionó esta negativa y se preguntó cómo podía ser que "pronunciarse acerca de la situación de una colega afiliada que falleció por homicidio culposo" no formara parte de los cometidos del sindicato.

Lo mismo se preguntó el diputado blanco para el caso de la "colega afiliada" que fue "condenada por homicidio culposo", en relación a Miralles.

"¿No forma parte de los cometidos del SMU pronunciarse sobre la renuncia de 11 prestigiosos colegas —muchos de ellos afiliados al sindicato— que renunciaron después que la ministra Lustemberg los contradijo y desautorizó?", se preguntó también.

Casaretto recordó, por otra parte, que el SMU sí ha "opinado del aborto, de Israel, de la eutanasia, de Venezuela, de la marihuana, del golpe de Estado en Honduras, de la LUC, de Gaza, de los desaparecidos y de varios casos de colegas sancionados por mala praxis".

"¿A quién defiende el sindicato médico?", cuestionó el legislador y advirtió que seguirá convocando al gremio "las veces que sea necesario".