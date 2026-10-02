Maximiliano Olivera, quien extendió su contrato con Peñarol hasta fin de año, sumó su cuarta lesión, se perdió 16 partidos

Las malas noticias no dan tregua en el Complejo Los Aromos. Maximiliano Olivera, capitán y referente de Peñarol , encendió nuevamente las alarmas en el cuerpo técnico tras confirmarse que padece una distensión en el gemelo izquierdo. Si bien los estudios médicos descartaron un desgarro, según informó una fuente del club a Referí, la dolencia es suficiente para dejarlo al margen del crucial encuentro del domingo frente a Racing, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La evolución del zaguero determinará si estará a disposición para la décima jornada ante Progreso por la etapa 10, aunque su presencia en dicho compromiso aún está lejos de ser una certeza.

Para Olivera, esta situación representa un duro tropiezo en un año marcado por la irregularidad física: se trata de su cuarta baja en lo que va de la temporada.

Anteriormente, el lateral ya se había ausentado en tres partidos por molestias en una de sus rodillas y en otros 13 debido a dos desgarros musculares.

La llegada de Darwin Núñez con la selección uruguaya de Diego Forlán sacude el fútbol de India y desata la locura en la prensa

Peñarol y el bajo nivel de Leonel Jaime: entre el aislamiento colectivo y la pérdida del factor sorpresa en un momento clave del Torneo Clausura

Por la Liga AUF Uruguaya no jugó ante Montevideo City Torque, Central Español, Deportivo Maldonado, Nacional, Danubio, Liverpool, Wanderers y Defensor Sporting (ocho por el Apertura), Defensor Sporting, Central Español, Boston River, Cerro Largo y Wanderers (final) (cinco por el Intermedio), Albion (uno por el Clausura) y Corinthians e Independiente Santa Fe (dos por Copa Libertadores de América).

A estos partidos no se sumaron los de la Copa AUF Uruguay, ya que Diego Aguirre jugó normalmente con suplentes.

Peñarol tiene a cinco desgarrados

Esta reincidencia médica de Maximiliano Olivera no solo golpea en lo futbolístico, sino también en lo anímico, considerando el rol de liderazgo que ejerce el zaguero, quien hace tan solo un par de meses selló su renovación contractual con la institución hasta fin de año.

Con la salida de Olivera -de 34 años-, la lista de sanidad de Peñarol alcanza cifras alarmantes en un tramo decisivo del campeonato.

El departamento médico trabaja a contrarreloj para recuperar a varios integrantes del plantel principal.

Actualmente se encuentran desgarrados Franco Romero, Eduardo Darias, Luis Angulo, Gonzalo Gelini y Diego Laxalt, mientras que Mauricio Lemos arrastra diversas molestias físicas.

A este panorama se suman Jonathan Rodríguez, quien no se encuentra al 100% desde lo físico, y Leonardo Fernández, que continúa con su extenso proceso de recuperación tras sufrir la rotura de ligamentos cruzados.

Peñarol afrontará una seguidilla clave del Torneo Clausura diezmado en sus líneas, obligado a echar mano al recambio y a buscar soluciones inmediatas en un vestuario que extrañará, al menos una fecha más, a su capitán en la cancha.