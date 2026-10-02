La llegada de Darwin Núñez con la selección uruguaya de Diego Forlán sacude el fútbol de India y desata la locura en la prensa

El cruce entre la selección uruguaya de Diego Forlán y la de India del martes a la hora 10.30 promete ir más allá de los 90 minutos en la cancha para convertirse en un fenómeno de masas en el continente asiático. Medios locales de gran impacto, como Telangana Today, se hicieron eco inmediato de la nómina presentada por la celeste, poniendo la lupa en una figura que paraliza a la afición del fútbol internacional: Darwin Núñez.

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Para la prensa india, la llegada de un delantero de élite global, referente de la Premier League en su momento y estandarte del ataque uruguayo, transforma este partido en un acontecimiento con ribetes importantes.

El interés por Darwin Núñez en India El interés que despierta Darwin Núñez en los hinchas y la afición de la India es total; su capacidad física, su olfato goleador y el carisma con el que juega lo posicionan como la gran atracción del espectáculo, sobre todo, luego de haber vuelto al gol (y con doblete, el pasado lunes en la goleada 4-1 ante Corea del Sur).

Junto a Ronald Araujo en la columna vertebral de la nómina para los medios de India.