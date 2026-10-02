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Peatón fue embestido por un auto en Avenida Italia y derivado a centro de salud

Las imágenes recabadas muestran al peatón cruzando con el semáforo en rojo, informó la Policía

2 de octubre de 2026 15:07 hs
Archivo: Avenida Italia

Archivo: Avenida Italia

Foto: Intendencia de Montevideo

Un peatón fue embestido por un auto cuando intentó cruzar Avenida Italia en la zona de Carrasco, quedó en coma y fue trasladado a un centro salud con varias lesiones.

En el lugar trabaja personal de Tránsito de la Intendencia de Montevideo. La comuna reportó que están obstruidos dos carriles por la citada avenida al oeste, como también un carril por Bolivia hacia el norte.

El conductor del auto dio negativo en la espirometría. Las autoridades concurrieron al lugar y le tomaron declaración al conductor en cuestión, un joven de 20 años. También revisaron las cámaras de videovigilancia.

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"Las imágenes muestran al peatón cruzando Avenida Italia por el cruce peatonal, con el semáforo en rojo, cuando es embestido por el vehículo", informó la Policía.

Este es el tercer accidente de tránsito que reportó la comuna este viernes. Durante la madrugada, dos motos chocaron en el Centro de Montevideo, en una zona donde no estaban funcionando los semáforos.

El accidente provocó que uno de los motociclistas, un ciudadano cubano de 31 años, fuera trasladado al Sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE), informó Telemundo. El otro lesionado fue un joven de 20 años que fue enviado a una mutualista privada, consignó este mismo medio. Según confirmaron desde la Intendencia de Montevideo, en varios cruces de la calle Ejido no estuvieron funcionando los semáforos. Ahora operan con normalidad.

También este viernes, se produjo otro accidente de tránsito en las calles Ellauri y 21 de Setiembre. Por este motivo estuvo cortada la circulación por 21 de Setiembre hacia el norte.

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