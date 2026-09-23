Peatón murió atropellado en el Buceo: fue embestido por un auto y terminó debajo de un ómnibus

Un peatón murió este martes tras ser atropellado en el Buceo , próximo a la intersección de avenida Italia y Comercio , en Montevideo, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según la información primaria recabada en el lugar y divulgada inicialmente por Telemundo (Canal 12), el hombre intentaba cruzar Comercio a mitad de cuadra cuando fue embestido por un automóvil eléctrico .

Producto del impacto, el peatón salió despedido y terminó debajo de un ómnibus que circulaba en sentido contrario .

Cesión a Brasil de parte de la cuota de carne para exportar a China genera polémica en medio de la negociación del Mercosur por la de la Unión Europea

Asesor del edil nacionalista acordó con la fiscalía antes de que llegaran los resultados de la pericia a su teléfono

La víctima murió en el lugar y hasta el momento no pudo ser identificada. De acuerdo con la información disponible, tendría alrededor de 30 años .

La Policía trabajó en la escena junto con Policía Científica, que realizará el relevamiento correspondiente para avanzar en la identificación del fallecido y determinar las circunstancias del siniestro.

Además, en la zona hay varias cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, cuyas imágenes serán analizadas para intentar reconstruir la secuencia del hecho.

A raíz del procedimiento, la calle Comercio quedó cortada en ambos sentidos y se estimaba que las restricciones se mantendrían durante varias horas mientras trabajara Policía Científica.