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Peatón murió atropellado en el Buceo: fue embestido por un auto y terminó debajo de un ómnibus

La víctima, que tendría unos 30 años, murió en el lugar y hasta el momento no pudo ser identificada. La Policía analizará cámaras de videovigilancia para determinar cómo ocurrió el siniestro

23 de septiembre de 2026 7:25 hs
El peatón murió en el lugar.

El peatón murió en el lugar.

Captura de pantalla Telemundo.

Un peatón murió este martes tras ser atropellado en el Buceo, próximo a la intersección de avenida Italia y Comercio, en Montevideo, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Según la información primaria recabada en el lugar y divulgada inicialmente por Telemundo (Canal 12), el hombre intentaba cruzar Comercio a mitad de cuadra cuando fue embestido por un automóvil eléctrico.

Producto del impacto, el peatón salió despedido y terminó debajo de un ómnibus que circulaba en sentido contrario.

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La víctima murió en el lugar y hasta el momento no pudo ser identificada. De acuerdo con la información disponible, tendría alrededor de 30 años.

La Policía trabajó en la escena junto con Policía Científica, que realizará el relevamiento correspondiente para avanzar en la identificación del fallecido y determinar las circunstancias del siniestro.

Además, en la zona hay varias cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, cuyas imágenes serán analizadas para intentar reconstruir la secuencia del hecho.

A raíz del procedimiento, la calle Comercio quedó cortada en ambos sentidos y se estimaba que las restricciones se mantendrían durante varias horas mientras trabajara Policía Científica.

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