OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 23 de setiembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 23 de setiembre de 2026.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Libertad, Montevideo, Paso de los Toros, Chuy y Nueva Palmira.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 23 de septiembre
ECILDA PAULIER: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: delimitado al norte por ruta 11, al oeste por Alfredo Zleger, Zona Complejos Mevir.
- Desde: 24/09/2026 - 08:00 - Hasta: 24/09/2026 - 12 hrs.
- Motivo: mejora de la red.
P.TOROS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Bvar Artigas entre Artemio Correa y Emilia Grassi, Leandro Gómez entre Artemio Correa y Emilia Grassi.
- Desde: 23/09/2026 - 09:00 - Hasta: 23/09/2026 - 12:30.
- Motivo: rotura pieza especial.
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: delimitada por calles Pasaje Moirones, Coppetti, Alaska y Luis Batlle Berres
- Desde: 23/09/2026 - 08:30 - Hasta: 23/09/2026 - 14 hrs.
- Motivo: mejora de red.
JOSÉ IGNACIO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Arenas de Jose Ignacio.
- Desde: 23/09/2026 - 08:30 - Hasta: 23/09/2026 - 11 hrs.
- Motivo: mejora de red.
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Enrique Erro entre Aparicio Saravia y Mato Grosso, y Mato Grosso entre Erro y Eduardo Raíz.
- Desde: 23/09/2026 - 08:30 - Hasta: 23/09/2026 - 11:30.
- Motivo: trabajos de mejora.
LIBERTAD: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: al Norte por Rivera, al Sur por 18 de Julio, al Este por Rodo y al Oeste por Oribe, incluye barrio Arboleto.
- Desde: 23/09/2026 - 08:00 - Hasta: 23/09/2026 - 13:00.
- Motivo: mejora de red.
N.PALMIRA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: comprendida entre calles Montevideo entre Cúneo y 25 de Mayo, Av. Artigas, Cúneo, Laguna, Paraguay, F. Fontana entre Chile y Cúneo, hasta Montevideo.
- Desde: 23/09/2026 - 00:30 - Hasta: 23/09/2026 - 05:30 hrs.