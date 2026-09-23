Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
nubes
Jueves:
Mín  10°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / SERVICIOS

OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 23 de setiembre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Libertad, Montevideo, Paso de los Toros, Chuy y Nueva Palmira.

23 de septiembre de 2026 7:31 hs
OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy&nbsp;

OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy 

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 23 de setiembre de 2026.

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Libertad, Montevideo, Paso de los Toros, Chuy y Nueva Palmira.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 23 de septiembre

ECILDA PAULIER: afectación del normal suministro de agua potable

Más noticias

Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy miércoles 23 de setiembre

OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 22 de setiembre

  • Zona afectada: delimitado al norte por ruta 11, al oeste por Alfredo Zleger, Zona Complejos Mevir.
  • Desde: 24/09/2026 - 08:00 - Hasta: 24/09/2026 - 12 hrs.
  • Motivo: mejora de la red.

P.TOROS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Bvar Artigas entre Artemio Correa y Emilia Grassi, Leandro Gómez entre Artemio Correa y Emilia Grassi.
  • Desde: 23/09/2026 - 09:00 - Hasta: 23/09/2026 - 12:30.
  • Motivo: rotura pieza especial.

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: delimitada por calles Pasaje Moirones, Coppetti, Alaska y Luis Batlle Berres
  • Desde: 23/09/2026 - 08:30 - Hasta: 23/09/2026 - 14 hrs.
  • Motivo: mejora de red.

JOSÉ IGNACIO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Arenas de Jose Ignacio.
  • Desde: 23/09/2026 - 08:30 - Hasta: 23/09/2026 - 11 hrs.
  • Motivo: mejora de red.

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Enrique Erro entre Aparicio Saravia y Mato Grosso, y Mato Grosso entre Erro y Eduardo Raíz.
  • Desde: 23/09/2026 - 08:30 - Hasta: 23/09/2026 - 11:30.
  • Motivo: trabajos de mejora.

LIBERTAD: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: al Norte por Rivera, al Sur por 18 de Julio, al Este por Rodo y al Oeste por Oribe, incluye barrio Arboleto.
  • Desde: 23/09/2026 - 08:00 - Hasta: 23/09/2026 - 13:00.
  • Motivo: mejora de red.

N.PALMIRA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: comprendida entre calles Montevideo entre Cúneo y 25 de Mayo, Av. Artigas, Cúneo, Laguna, Paraguay, F. Fontana entre Chile y Cúneo, hasta Montevideo.
  • Desde: 23/09/2026 - 00:30 - Hasta: 23/09/2026 - 05:30 hrs.

Las más leídas

Tras lesionar a Federico Valverde, el "villano" Kang-in Lee viajó a Corea del Sur para enfrentarse a Uruguay en el segundo amistoso de Diego Forlán

El Comité Técnico de Árbitros dijo que era "roja a Kang-in Lee por la falta a Valverde"; el uruguayo tiene roto el ligamento del tobillo y es baja por semanas

Del frío a máximas de hasta 26 °C y lluvias: qué anticipan Inumet y meteorólogos para el comienzo de primavera

Quién es el exnovio "exitoso y conocido" de la participante Victoria Campo de Gran Hermano Uruguay

Temas

ose agua potable

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos