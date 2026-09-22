OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 22 de setiembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 22 de setiembre de 2026.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Castillos, Mercedes y Rivera.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 22 de septiembre
LIBERTAD: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: al Norte por Rivera, al Sur por 18 de Julio, al Este por Rodo y al Oeste por Oribe, incluye barrio Arboleto
- Desde: 23/09/2026 - 08:00 - Hasta: 23/09/2026 - 13:00
N. PALMIRA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: comprendida entre calles Montevideo entre Cúneo y 25 de Mayo, Av. Artigas, Cúneo, Laguna, Paraguay, F. Fontana entre Chile y Cúneo, hasta Montevideo.
- Desde: 23/09/2026 - 00:30 - Hasta: 23/09/2026 - 05:30
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la ciudad de Mercedes
- Desde: 22/09/2026 - 22:00 - Hasta: 23/09/2026 - 06:00
- Motivo Trabajos de mejora en la red de distribución
PAYSANDU: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: en las calles Proyectada 100 desde Rep. Panamá hasta Dr. Roldán, cuadrado comprendido entre las calles Rep. De Colombia, Dr. Roldan. Proyectada 98 N y Rep. Costa Rica
- Desde: 22/09/2026 - 09:00 - Hasta: 22/09/2026 - 13:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
PAYSANDU: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: proyectada 100 desde Rep. Panamá hasta Dr. Roldan y zona comprendida entre las calles Rep. de Colombia, Dr. Roldán, Proyectada 98 N y Rep. Costa Rica.
- Desde: 22/09/2026 - 09:00 - Hasta: 22/09/2026 - 13:00
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona del Barrio Buceo
- Desde: 22/09/2026 - 08:30 - Hasta: 22/09/2026 - 12:30
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Maroñas, Parque Guaraní
- Desde: 22/09/2026 - 08:30 - Hasta: 22/09/2026 - 14:30
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Jacarandá, Camino Pense, calles Del Cerro, Avda. Aparicio Saravia, Ansina, Luis Pozzolo, Rivas Alustiza, Camino Olazagasti
- Desde: 22/09/2026 - 08:00 - Hasta: 22/09/2026 - 14:00
- Motivo: mejora de red
CIUDAD DE LA PLATA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: delimitado al norte por Ruta 1 Vieja, al sur por Ruta 1 Nueva, al este por Camino al Gaucho Negro y al oeste por calle S, en Playa Pascual
- Desde: 22/09/2026 - 08:00 - Hasta: 22/09/2026 - 10:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
RIVERA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Savedra
- Desde: 22/09/2026 - 08:00 - Hasta: 22/09/2026 - 12:00
- Motivo: mejora en la red