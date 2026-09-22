El nuevo parte médico de Federico Valverde luego del traumatismo que sufrió el domingo con Real Madrid y que lo dejó afuera de la convocatoria de la selección uruguaya

El jugador uruguayo de Real Madrid Federico Valverde sufre un esquince de grado 3 en el tobillo izquierdo, según han diagnosticado los servicios médicos del club en un nuevo reporte divulgado este martes, luego de que quedara descartado en la convocatoria de la selección uruguaya para la Fecha FIFA.

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Real Madrid informó en su parte médico: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución ".

El internacional uruguayo fue titular en el pasado derbi ante el Atlético de Madrid en el que su equipo cayó en el estadio Ryhad Metropolitano por 2-1 el domingo.

El primer parte médico realizado el mismo domingo por Real Madrid indicó que Valverde tenía un "traumatismo severo" en el tobillo izquierdo.

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El uruguayo recibió una entrada del surcoreano Lee Kang-in en la primera parte aunque aguantó sobre el terreno de juego todo el encuentro.

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Esta acción, junto a otra entrada de Cristian Romero sobre Jude Bellingham, fueron el foco de la intervención del técnico José Mourinho tras el encuentro, convencido de que el árbitro tenía que haber expulsado tanto a Lee Kang-in como al 'Cuti' Romero.

Valverde fue sometido a unas pruebas médicas tras el partido que habrían evidenciado "un traumatismo severo en el tobillo izquierdo", según el Real Madrid.

El conjunto merengue señaló que el jugador iba a ser "sometido a nuevas pruebas en las próximas horas", las que se conocieron este martes.

Federico Valverde

Baja en la selección

Este lunes, luego de que su presencia estuviera en duda para la convocatoria de la selección uruguaya de Diego Forlán, Real Madrid notificó a la celeste que el volante no iba a poder estar en los amistosos de este jueves ante Japón ni en los siguientes ante Corea del Sur e India.

Ante su baja fue convocado Emiliano Martínez de Palmeiras.