Pese al impactante golpe que recibió, la presencia de Federico Valverde con la selección uruguaya no está descartada y Diego Forlán espera en Japón

Pese al duro golpe que sufrió Federico Valverde y que le generó un "traumatismo severo" en el tobillo este domingo en el derbi de Real Madrid ante Atlético, su presencia en los amistosos de la selección uruguaya de Diego Forlán no está descartada.

Así lo indicaron a Referí desde Japón este lunes por la mañana de Uruguay y por la tarde en Asia.

Desde la selección uruguaya expresaron que por el momento Real Madrid no les ha dicho nada sobre una posible baja de Valverde para los próximos amistosos de la celeste.

Uruguay se enfrentará este jueves 24 de setiembre con Japón en un amistoso que se jugará en el Q&A Stadium de Miyagi a la hora 07:05 (hora uruguaya), el lunes 28 de setiembre visitará a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium a las 08:00 y el 6 de octubre se medirá con India en el Vybk de Calcuta a las 10:30.

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Lo que informó Real Madrid

Este domingo Real Madrid dio a conocer un parte médico sobre el estado de Valverde.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde”, indicaron.

El club agregó que “Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas” y no dio un tiempo de recuperación.

El centrocampista uruguayo sufrió este domingo un "traumatismo severo" en el tobillo izquierdo en el derbi liguero contra el Atlético, que los merengues perdieron 2-1.

Valverde recibió una entrada del surcoreano Lee Kang-in en la primera parte aunque aguantó sobre el terreno de juego todo el encuentro.

Esta acción, junto a otra entrada de Cristian Romero sobre Jude Bellingham, fueron el foco de la intervención del técnico José Mourinho tras el encuentro, convencido de que el árbitro tenía que haber expulsado tanto a Lee Kang-in como al 'Cuti' Romero.

En duda

A la espera del resultado que puedan arrojar los nuevos exámenes, Valverde está en duda para estar con su selección de cara a los partidos contra Japón, Corea del Sur e India.

El cuerpo técnico de la selección uruguaya en Japón

Su presencia no está descartada ante la posibilidad de que con el paso de los días mejore de su golpe y pueda estar en alguno de los amistosos.

Forlán recibió este lunes en Japón a los primeros tres convocados que se integraron al plantel en el marco de los tres amistosos de la Fecha FIFA de setiembre y octubre que jugará la celeste.

Ellos fueron los volantes Lucas Torreira y Nahitan Nández, dos “históricos” del combinado que no estuvieron en el Mundial 2026, y el zaguero juvenil Juan Rodríguez, ex Peñarol y actualmente en Cagliari de Italia, una de las caras nuevas en la mayor.

La celeste será dirigida por el exfutbolista Diego Forlán, quien el 6 de agosto fue nombrado nuevo seleccionador de la sub-20 de Uruguay y director técnico interino de la absoluta tras la salida del argentino Marcelo Bielsa.

Juan Rodríguez, Lucas Torreira y Nahitan Nández al llegar a Japón con la selección uruguaya

El DT aseguró el jueves que la celeste enfrentará a dos equipos "de primerísimo nivel" como son Japón y Corea del Sur en los primeros dos amistosos que disputará en la próxima fecha FIFA, haciendo referencia a las selecciones de Japón y Corea del Sur.

Asimismo, apunto que India -tercer rival con el que se medirá el equipo sudamericano- es una selección "un poco más desconocida" pero que también tiene jugadores "de un grandísimo nivel".