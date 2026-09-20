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La extraordinaria remontada de Nacional ante Defensor Sporting con un final de película en cuatro minutos; mirá los goles

Los tricolores anotaron tres goles en cuatro minutos y aseguraron una victoria que los mantiene en carrera por el Torneo Clausura

20 de septiembre de 2026 23:05 hs
Gastón Martirena de Nacional ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Gastón Martirena de Nacional ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Nacional venció este domingo a Defensor Sporting 3-2 con una remotada épica, tras convertir tres goles en cuatro minutos, el primero de ellos cuando el reloj se aproximaba a los 89 minutos de partido.

Los tricolores estuvieron lejos de completar una buena tarde desde el punto de vista futbolístico, pero en el final expresaron respuestas anímicas que superaron todos los obstáculos y dieron vuelta un partido que parecía perdido.

Para ello fue clave el ingreso de Maximiliano Gómez, quien ingresó en el segundo tiempo, debido a que no estaba en su máximo nivel, luego de una lesión que lo sacó tres semanas de las canchas.

Si Nacional perdía este domingo se despedía del Clausura y comprometía definitivamente su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Ahora, con esta victoria se mantiene en carrera aunque está a cuatro puntos del líder del Clausura, Montevideo City Torque (tiene dos partidos pendientes), y a nueve del primero en la Tabla Anual, Peñarol (tiene un partido menos).

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El primer gol de Nacional lo convirtió Maxi Gómez de penal a los 88'50", con un disparo potente que ingresó a la izquierda del golero Kevin Dawson. El guardameta de Defensor Sporting se tiró al otro palo.

A un minuto del final, los tricolores descontaban y quedaban 1-2.

Así fue el penal que anotó el goleador tricolor:

Entonces, la remontada tricolor se empezó a hacer realidad, dos minutos y 10 segundos después, cuando tras un centro de Martirena, una pelota que Alejandro Martínez envió al arco, pegó en el palo y Maxi Gómez anotó el empate en la línea del arco, de esta forma:

Finalmente, a los 92'54", cuatro minutos después del primer gol, el costarricense Francisco Calvo anotó de cabeza el 3-2 que le dio la victoria a Nacional de esta forma:

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