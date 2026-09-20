La extraordinaria remontada de Nacional ante Defensor Sporting con un final de película en cuatro minutos; mirá los goles

Nacional venció este domingo a Defensor Sporting 3-2 con una remotada épica , tras convertir tres goles en cuatro minutos, el primero de ellos cuando el reloj se aproximaba a los 89 minutos de partido.

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Los tricolores estuvieron lejos de completar una buena tarde desde el punto de vista futbolístico, pero en el final expresaron respuestas anímicas que superaron todos los obstáculos y dieron vuelta un partido que parecía perdido.

Para ello fue clave el ingreso de Maximiliano Gómez , quien ingresó en el segundo tiempo, debido a que no estaba en su máximo nivel, luego de una lesión que lo sacó tres semanas de las canchas.

Si Nacional perdía este domingo se despedía del Clausura y comprometía definitivamente su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Ahora, con esta victoria se mantiene en carrera aunque está a cuatro puntos del líder del Clausura, Montevideo City Torque (tiene dos partidos pendientes), y a nueve del primero en la Tabla Anual, Peñarol (tiene un partido menos).

Así quedaron las tablas de posiciones del Clausura, Anual y descenso, luego del gran triunfo de Nacional: Peñarol lidera el año y Torque el Clausura

Nacional 3-2 Defensor Sporting por el Torneo Clausura: épico triunfo tricolor que perdía 2-0 y en 4 minutos en el final, lo dio vuelta con tres goles

El primer gol de Nacional lo convirtió Maxi Gómez de penal a los 88'50", con un disparo potente que ingresó a la izquierda del golero Kevin Dawson. El guardameta de Defensor Sporting se tiró al otro palo.

A un minuto del final, los tricolores descontaban y quedaban 1-2.

Así fue el penal que anotó el goleador tricolor:

Con potencia y decisión, Maxi Gómez convirtió un claro penal en gol para el descuento tricolor. pic.twitter.com/HFHyf5NfJa — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) September 20, 2026

Entonces, la remontada tricolor se empezó a hacer realidad, dos minutos y 10 segundos después, cuando tras un centro de Martirena, una pelota que Alejandro Martínez envió al arco, pegó en el palo y Maxi Gómez anotó el empate en la línea del arco, de esta forma:

Este gol de Maxi Gómez fue, fundamentalmente, un grito de desahogo. ¡Empate tricolor en el Parque! pic.twitter.com/bI1sC7W96d — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) September 20, 2026

Finalmente, a los 92'54", cuatro minutos después del primer gol, el costarricense Francisco Calvo anotó de cabeza el 3-2 que le dio la victoria a Nacional de esta forma: