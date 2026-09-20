Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: los resultados de este domingo 20 de setiembre

Este domingo 20 de setiembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 75 millones, lo que equivale a más de US$ 1,8 millones.

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El Pozo de Oro era de $ 69.706.928 y no tuvo aciertos.

El Pozo de Plata , de $ 1.107.287 y tuvo tres ganadores, mientras que el Pozo Revancha, que tenía $ 7.793.522, quedó sin ganadores.

Un cliente habitual, cinco jugadas al final del día y US$ 746.000 de premio: la historia del ganador del 5 de Oro en Mercedes

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 75 millones de pesos

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 hrs.

Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

Resultados del Pozo de Oro

05

41

46

26

19

Bolilla extra: 11

Resultados del Pozo Revancha

26

03

43

21

34

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del jueg