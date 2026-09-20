Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: los resultados de este domingo 20 de setiembre

Este domingo 20 de setiembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 75 millones, lo que equivale a más de US$ 1,8 millones.
El Pozo de Oro era de $ 69.706.928 y no tuvo aciertos.
El Pozo de Plata, de $ 1.107.287 y tuvo tres ganadores, mientras que el Pozo Revancha, que tenía $ 7.793.522, quedó sin ganadores.
Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 hrs.
Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.
Resultados del Pozo de Oro
05
41
46
26
19
Bolilla extra: 11
Resultados del Pozo Revancha
26
03
43
21
34
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del jueg