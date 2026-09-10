5 de Oro resultó vacante y acumula $ 116 millones: cuándo es el próximo sorteo y qué números salieron

El 5 de Oro con Revancha tendrá este domingo 13 de setiembre pozos acumulados por aproximadamente $ 116 millones , luego de que los principales premios quedaran vacantes en el sorteo realizado este miércoles 9. La cifra equivale a más de US$ 2,8 millones , según informó la Banca de Quinielas.

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Los números sorteados en el 5 de Oro fueron:

20 - 23 - 24 - 35 - 39

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La Bolilla Extra fue el 9 .

El Pozo de Oro quedó vacante, por lo que el premio se acumulará para el próximo sorteo.

Qué números salieron en la Revancha

En el sorteo de la Revancha salieron las siguientes bolillas:

8 - 11 - 15 - 44 - 45

Tampoco hubo un ganador del Pozo Revancha, que quedó vacante.

De esta manera, el próximo sorteo del 5 de Oro con Revancha, previsto para el domingo 13 de setiembre, repartirá aproximadamente $ 116 millones en pozos acumulados.

Cómo apostar al 5 de Oro

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.