Presidente Orsi anunció que el apartamento de Elena Quinteros, maestra desaparecida durante la dictadura, será sitio de memoria y se disculpó "por las demoras"

ARCHIVO - El presidente Yamandú Orsi en el Encuentro Nacional de Delegados de CECAP

El presidente Yamandú Orsi anunció este miércoles que el apartamento donde vivió la maestra Elena Quinteros se convertirá en un sitio de memoria, luego de que se destrabaran aspectos administrativos que habían demorado la concreción del proyecto.

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"Con lo justo, con lo que corresponde. Había que desatar algunos nudos que eran, sí, de carácter administrativo", sostuvo Orsi durante el acto. El mandatario reconoció que el proceso llevó más tiempo del esperado: "Y confieso que a veces estos nudos son difíciles de desatar cuando deberían ser bastante más fáciles. (...) Así que las disculpas por las demoras, como corresponde cuando uno es consciente que debimos andar más rápido", dijo, consignado por Telemundo (Canal 12).

Orsi también remarcó que la creación del sitio de memoria no supone el cierre de la discusión sobre la desaparición de Quinteros ni sobre los crímenes cometidos durante la dictadura: "Sé que esto no resuelve el tema central y fundamental, que es saber dónde están, qué pasó con todos y todas las compañeras detenidas desaparecidas. Si esto no termina de liquidar o saldar esos capítulos, sin duda es una señal fuerte", concluyó.

Quinteros fue secuestrada el 24 de junio de 1976, durante la dictadura, y posteriormente desapareció. Era maestra y militaba en la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE). Días después de su secuestro, el 28 de junio, sus captores la llevaron hasta las inmediaciones de la embajada de Venezuela, donde logró ingresar al predio intentando escapar. Sin embargo, fue atrapada dentro del recinto diplomático y retirada por la fuerza por los represores.