Más cupos para Jornales Solidarios en Maldonado y una barométrica para La Capuera: Junta Departamental aprobará modificación presupuestal

Con votos del Partido Nacional y el Frente Amplio (FA), la Junta Departamental de Maldonado aprobará una modificación presupuestal que trae novedades para este departamento, entre ellas, unos 85 cupos nuevos para Jornales Solidarios y un nuevo camión de barométrica para La Capuera .

La coalición de izquierda anunció que acompañará en general la modificación presupuestal en un comunicado, en el que también afirmó que aportó cambios que fueron bien recibidos por las autoridades del oficialismo. Este miércoles está previsto que el proyecto salga de la órbita de la Comisión de Presupuesto para que se apruebe en el plenario de la Junta .

Entre los puntos de acuerdo está un nuevo camión de barométrica para la localidad de La Capuera , por un monto estimado de $ 5.330.000 . El FA denunció que la zona presenta "un déficit estructural de red de saneamiento" , que lleva depender a "buena parte de su población" de pozos negros . "Adquiere especial gravedad por la ubicación de La Capuera dentro de la cuenca de la Laguna del Sauce ", añade el comunicado. Este cuerpo de agua es la principal fuente de abastecimiento de agua potable del departamento.

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Una de las propuestas que sugirió la oposición, y que fue tomada por el oficialismo, es la creación de nuevos cupos para participar de Jornales Solidarios . En Maldonado el gobierno nacional habilita 265 cupos en el marco del programa Uruguay Impulsa . "El gobierno departamental lo que hacía era complementarlo con 15 cupos adicionales ", dijo el edil del FA Pablo Cicero a El Observador.

"Nosotros solicitamos que ese cupo de 15 lo aumentaran a 150. En definitiva, el ejecutivo (departamental) lo va aumentar a 100", agregó el opositor. Esta ampliación a 85 Jornales, como las otras modificaciones, quedarán vigentes a partir del 1° de enero de 2027 por el resto del gobierno de Miguel Abella.

Además de los Jornales, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Junta Gonzalo Soria, destacó otras contribuciones de la oposición en el articulado del proyecto, por ejemplo en el ámbito de los Presupuestos Participativos. El objetivo de estos es que "los vecinos de cada municipio puedan decidir de forma directa que obras ejecutar", contó el edil Soria.

La iniciativa establecía un fondo de casi US$ 10.000.000 para Presupuestos Participativos hasta el 2030. Tras el trabajo de la comisión, este monto aumentó a aproximadamente US$ 11.000.000, añadió el edil.

El nacionalista también comentó que hubo aportes de la coalición de izquierda en cuanto al Sello Verde. La iniciativa "venía ya dentro de la modificación presupuestal y lo único que establecía era entregar a todas las empresas que lo solicitaran un sello que los iba a caracterizar como que eran 'responsables ambientalmente'", comentó Pablo Cicero, quien integra la Comisión de Presupuesto por el FA.

"Lo que nosotros propusimos es ampliarlo a una exoneración fiscal, eso es lo que no estaba en el proyecto, en función de los distintos manejos que tengan de los residuos y del manejo ambiental", agregó, entre otras características.